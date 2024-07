Bild: memox Deutschland GmbH Der erste Haufe ESRS Summit findet am 7. und 8. Oktober 2024 im Memox Eschborn bei Frankfurt am Main statt.

Der Haufe ESRS Summit am 7. und 8. Oktober 2024 in Eschborn bei Frankfurt macht die Teilnehmer:innen fit für die erfolgreiche Umsetzung der ESRS. Keynotes, Diskussionsrunden und der direkte Austausch mit Expert:innen bieten wertvolle Praxiseinblicke in die Arbeit mit den neuen Standards. Wir sprachen mit dem Gastgeber des Summits, Dr. Jens Freiberg.