Bioökonomie Feldtag
Bioökonomie Feldtag
Reallabor für neues Wirtschaften

Wie das Rheinische Revier zur Modellregion für Bioökonomie wird

Bioökonomie setzt auf Kreisläufe und Erhalt von Ressourcen, nicht auf die Logik von Herstellen, Nutzen, Wegwerfen. Im Rheinischen Revier zwischen Köln, Mönchengladbach und Aachen entsteht dafür eine Modellregion für diese neue Art des Wirtschaftens. Anke Krüger, stellvertretende Leiterin der Koordinierungsstelle BioökonomieRevier am Forschungszentrum Jülich, erklärt, was Unternehmen hiervon lernen können.
Kreislaufwirtschaft zirkuläres System spirale
Kreislaufwirtschaft zirkuläres System spirale
Nachhaltigkeitscontrolling

Wie wird Nachhaltigkeit wirksam? 3 Maßnahmen für eine integrierte Steuerung

Nachhaltigkeit kann nur wirksam werden, wenn es in der gleichen Logik gesteuert wird wie finanzielle Zielgrößen. Dazu muss Nachhaltigkeit in die „normale“ Unternehmenssteuerung integriert werden. Auf Basis der Chief Sustainability Officer Studie 2026 haben Maren Hartmann und Janina Bremer die aktuelle Situation analysiert und geben 3 Empfehlungen, wie Nachhaltigkeit wirksam wird. 
Sustainable Leadership

„Die meisten CSR Manager:innen, die ich kenne, sind zutiefst intrinsisch motiviert“

Sinkende Budgets, wachsende Regulatorik und der Vormarsch der KI verändern das Berufsbild von Nachhaltigkeitsverantwortlichen grundlegend. Im Interview erklärt Ines Knecht, Vorstands-Vorsitzende des D-A-CH Verband, CSR Manager:innen, warum systemisches Denken, ESG-Datenkompetenz und interdisziplinäre Führung zu den entscheidenden Zukunftsskills zählen und wie aus Fachspezialist:innen echte Zukunftsgestalter:innen werden.
CSRD-Datenanalyse

Sozial rauf, Umwelt hält: Wohin sich die Berichtspraxis 2025 verschob

Die verbreitete Sorge lautet, dass sich die Unternehmen unter dem Druck der Regulierungsdebatte aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung zurückziehen. Über die 368 Unternehmen, die sowohl 2024 als auch 2025 berichten, zeigt sich das Gegenteil. Es gibt keinen allgemeinen Rückzug, sondern eine Verschiebung: Sozial- und Governance-Angaben werden deutlich häufiger offengelegt, die Umweltkennzahlen halten ihr Niveau.
Zweite CSRD-Berichtssaison

CSRD im zweiten Jahr: Mehr Pragmatismus, mehr Stakeholderorientierung

Die erste CSRD-Berichtssaison war geprägt von Unsicherheit, Übererfüllung und dem Bemühen, es den Wirtschaftsprüfern recht zu machen. Die zweite zeigt: Die Berichtspraxis reift. Unternehmen stellen sich zunehmend die Frage, für wen sie eigentlich berichten, und gestalten ihre Berichte entsprechend. Das zeigt eine Analyse von 202 testierten Nachhaltigkeitserklärungen aus 21 Ländern und 11 Sektoren.
BRUBEG

ESG im Risikomanagement: Vom bloßen Messwert zum wirksamen Steuerungsimpuls

Finanzinstitute müssen ESG-Risiken systematisch erfassen, bewerten und in die Gesamtbanksteuerung integrieren. Mit dem Inkrafttreten des Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetzes (BRUBEG) am 1. April kommen neue Anforderungen hinzu: ESG-Risiken werden von reinen Messwerten zu konkreten Steuerungsimpulsen. Was das in der Praxis bedeutet und welche Rolle dabei ESG-Risikopläne spielen, beschreiben Dr. Clemens Wieck und Klaus Lehrl, Partner bzw. Senior Manager im Bereich Financial Services bei KPMG. 
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Haufe Lounge: Bilanzrecht im Gespräch 2/2026
10.09.2026
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Prompt Engineering in Controlling und Finance: Präzise Ergebnisse für Datenanalysen
22.09.2026
10:00
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Fit für die revised ESRS – ESRS E1 im Fokus
25.09.2026
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IFRS Check-up und aktuelle Agenda-Entscheidungen des IFRS IC 2026
28.09.2026
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KI-Agenten in Controlling und Finance einsetzen: Schalten Sie auf Autopilot
06.10.2026
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Fit für den neuen VS – ein pragmatischer Einstieg in die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung
13.10.2026
09:00
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