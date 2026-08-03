CSRD-Datenanalyse Sozial rauf, Umwelt hält: Wohin sich die Berichtspraxis 2025 verschob

Die verbreitete Sorge lautet, dass sich die Unternehmen unter dem Druck der Regulierungsdebatte aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung zurückziehen. Über die 368 Unternehmen, die sowohl 2024 als auch 2025 berichten, zeigt sich das Gegenteil. Es gibt keinen allgemeinen Rückzug, sondern eine Verschiebung: Sozial- und Governance-Angaben werden deutlich häufiger offengelegt, die Umweltkennzahlen halten ihr Niveau.