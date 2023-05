CSDDD: Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Bild: Unsplash / Mika Baumeister Die CSDDD sieht weitreichende Sorgfaltspflichten für EU-Unternehmen in Bezug auf ihre Lieferketten vor.

Das EU-Lieferkettengesetz nimmt immer weiter Form an: Am 1. Juni stimmt das Europäische Parlament über seine Verhandlungsposition zu dieser Richtlinie ab. Sie würde Unternehmen noch stärker als das deutsche Lieferkettengesetz in die Pflicht nehmen – ist allerdings politisch hart umkämpft.