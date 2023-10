ISO-Normen für Nachhaltigkeit in Unternehmen

Nachhaltigkeit lässt sich häufig nicht in Zahlen messen. Allerdings bieten einige ISO-Normen Orientierung. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die wichtigsten Normen für Nachhaltigkeit in Unternehmen, die auch kleineren und mittelständischen Unternehmen dabei helfen, auf die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele hinzuarbeiten.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, welches mit dem IAB-Betriebspanel zu unternehmensrelevanten Themen jährlich Befragungen vornimmt, kommt 2018 zu einem ermutigenden Ergebnis im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen. Wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, in dessen Auftrag die Befragung erfolgte, angibt, ist zu dieser Zeit für mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen (53 Prozent) Nachhaltigkeit ein wichtiges oder sogar sehr wichtiges Thema.

Soweit die ermutigenden Zahlen. Schaut man in den IAB-Forschungsberichts 2019, der aus dem IAB-Betriebspanel empirische Ergebnisse erzielt hat, setzen nur knapp 13 Prozent der Unternehmen Maßnahmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit auch um.

Ziel und rechtliche Umsetzung

Allem Handeln um das Thema Nachhaltigkeit vorangestellt stehen die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele.

Bild: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.

Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) werden ab dem Berichtsjahr 2024 Unternehmen in Europa dazu verpflichtet, über ihre Nachhaltigkeitsleistungen zu berichten. Allein in Deutschland betrifft dies 15.000 Unternehmen. Die Berichterstattung erfolgt auf der Basis einer Wesentlichkeitsanalyse und wird Aspekte der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit ebenso umfassen wie unternehmerische Aspekte. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Unternehmen können nur berichten, wenn sie ein entsprechendes Nachhaltigkeitskonzept in ihrer Strategie verankert haben.

Nachhaltigkeits- und Umweltmanagementnormen

ISO 14001 - Umweltmanagementsystemnorm

Die Besonderheit dieser Norm ist, dass es keine „Standardwerte“ gibt. Wie das Umwelt-Bundesamt erklärt, werden keine absoluten Anforderungen an die Umweltleistung festgelegt. „So können zwei Organisationen, die ähnliche Tätigkeiten ausüben, aber unterschiedliche Umweltleistung zeigen, dennoch beide die Anforderungen der ISO 14001 erfüllen.“ Der Fokus dieser Norm liegt in der Festlegung eigener Umwelt(verbesserungs-)ziele und Erreichung und Überwachung dieser.

Weitere Informationen zur ISO 14001 finden Sie hier.





DIN ISO 26000 - Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen

Diese Norm ist für Unternehmen und Branchen jeder Art. Der Fokus dieser Norm stellt auf die gesellschaftliche Verantwortung in folgenden Bereichen ab:

Organisationsführung

faire Betriebs- und Geschäftspraktiken

Menschenrechte

Konsumentenanliegen

Arbeitspraktiken

Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft

Umwelt

Im Leitfaden des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales heißt es: „Eine Organisation sollte sich nach innen und außen verantwortlich und ‚anständig‘ verhalten.“ Somit wird dieser Verantwortungsbereich der Norm auf die Außenwirkung des Unternehmens gelenkt.

Der BMAS-Leitfaden steht hier zum Download.





ISO 20400 - Norm für nachhaltige Beschaffung

Diese Norm ist für private und öffentliche Unternehmen im Hinblick auf die Auftragsvergabe relevant. Der Fokus dieser Norm stellt darauf ab, Einkauf und Beschaffung nachhaltiger zu gestalten durch Überwachung der Lieferketten in ökologischer und ökonomischer Hinsicht. Die ISO 20400 ist ein Leitfaden zur nachhaltigen Beschaffung, jedoch kein Standard, nach dem sich Organisationen zertifizieren lassen können. Sie ergänzt den Standard ISO 26000 zur gesellschaftlichen Verantwortung. Bei einer konsequenten Umsetzung der Norm wird folgenden Werten Rechnung getragen:

Übernahme von Verantwortung für die Lieferkette

Identifizierung rechtlicher, finanzieller und ethischer Risiken in Bezug auf Nachhaltigkeit in der Lieferkette

Überwachung der Nachhaltigkeitsleistung von Lieferanten

Aufbau wertschöpfender und nachhaltiger Lieferantenbeziehungen

Weitere Informationen zur ISO 20400 finden Sie hier.





ISO 37301 - Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen

Die ISO 37301 trat im April 2021 in Kraft und definiert die Anforderungen an den Aufbau, die Umsetzung und Wirksamkeitskontrolle eines Compliance-Management-Systems (CMS). Sie löst die nicht unmittelbar zertifizierbare ISO 19600 ab. Mit der neuen Norm haben Unternehmen die Möglichkeit, durch eine Zertifizierung die Umsetzung eines wirksamen Compliance-Management-Systems nachweisen zu können.

Weitere Informationen zur ISO 37301 finden Sie hier.





ISO 45001 - Arbeitsschutzmanagement

Diese Norm ist insbesondere für Unternehmen mit Beschäftigten und Sub-Unternehmen. Sie legt den Fokus auf sichere und gesunde Arbeitsplätze und die Einführung/Umsetzung eines Arbeitsschutzmanagementsystems. Die Unternehmen unterstützt die Norm insoweit, dass Erkrankungen und Ausfall der Beschäftigten und Sub-Unternehmen zu Fehlzeiten und Kosten verhindert werden können. Die gesetzliche Unfallversicherung spricht bei dieser Norm von einem „Meilenstein im Arbeitsschutz“.

Weitere Informationen zur ISO 45001 finden Sie hier.





ISO 50001 - Internationale Energiemanagementnorm

Neben der Verpflichtung für Großunternehmen, ein Energie-Audit durchzuführen, hat diese Norm insbesondere den Fokus, Energiekosten zu senken. Diese Norm hat durch das Erneuerbare-Energie-Gesetz im Hinblick auf die Etablierung eines Energiemanagementsystems besonders für energieintensive Unternehmen hohe Relevanz. Wie das Umwelt-Bundesamt berichtet, zahlen energieintensive Unternehmen, die nach ISO 50001 zertifiziert sind, unter bestimmten Bedingungen nur stark reduzierte EEG-Umlage.

Weitere Informationen zur ISO 50001 finden Sie hier.





SA 8000

Dieser Normstandard richtet sich wie ISO 20400 als sozialer Standard an die soziale Verantwortung für Menschenrechte am Arbeitsplatz und entlang der Lieferkette. SA 8000 ist ein international anerkannter Zertifizierungsstand mit dem TÜV als Partner. Der TÜV Rheinland beschreibt hier schematisch den Ablauf einer SA-8000-Zertifizierung.

Überblick über die ISO-Normen für Nachhaltigkeit

Norm Fokus Zertifizierbar ISO 14001 Festlegung und Erreichung/Überwachung Umwelt(verbesserungs-)ziele Ja ISO 20400 Verantwortung und Überwachung von Lieferketten in gesellschaftlicher, rechtlicher, ethischer, ökonomischer und ökologischer Hinsicht Nein ISO 26000 Gesellschaftliche Verantwortung in den Bereichen Organisationsführung

faire Betriebs- und Geschäftspraktiken

Menschenrechte

Konsumentenanliegen

Arbeitspraktiken

Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft

Umwelt Nein ISO 37301 Compliance-Management-System Ja ISO 45001 Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten und Sub-Unternehmen Ja ISO 50001 Energiekostensenkung Ja SA 8000 Soziale Verantwortung am Arbeitsplatz und soziale Menschenrechte Ja