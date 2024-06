Die Bedeutung von Glaubenssätzen für nachhaltiges Handeln

Laura Mervelskemper, GLS Bank: Zukunftsbilder: Nachhaltiges Leadership und IDGs

Inner Development Goals (IDGs) gelten als Framework, das dazu beitragen kann, nachhaltige Entwicklung in Unternehmen zu verankern. Sie setzen daran an, die Einstellungen und Haltungen von Menschen weiterzuentwickeln. Dr. Laura Mervelskemper spricht im Interview darüber, welche Bedeutung die IDGs als Instrument nachhaltiger Führung einnehmen können. Weiter