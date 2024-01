Podcast Shifting Minds: Nachhaltigkeitsverantwortung in HR

Dr. Claudia Viehweger ist Chief People & Sustainability Officer eines großen Digitalunternehmens. Im Gespräch mit Alexander Kraemer berichtet sie von ihrem Weg in die Doppelrolle als Personalvorstand und CSO und erklärt, warum Nachhaltigkeit für sie so eng mit Personalthemen verknüpft ist.

Auf dem Weg zur Position des Chief Sustainability Officers gab es für Claudia keine vorgeplante Strategie. Als es darum ging, wo das bestehende kleine Sustainability-Team organisatorisch verortet wird, meldeten verschiedene Abteilungen Interesse an. Letztlich, so Claudia, habe sich die Entscheidung organisch aus der Erkenntnis ergeben, dass Nachhaltigkeit und Personalfragen in einem Digitalunternehmen wie ihrem eng miteinander verknüpft sind. Im Personalbereich bekomme Sustainability „das größtmögliche Herz“ – schließlich gehe es nicht um Kommunikationsmaßnahmen oder Greenwashing, sondern um Impact.

Lernen und Weiterbildung für die Rolle als CSO

Bei der Vorbereitung auf ihre neue Rolle als CSO waren für Claudia viele Gespräche mit Expertinnen und Experten sowie der intensive Austausch mit einer Nachhaltigkeitsmanagerin einer großen Dienstleistungsorganisation Erfolgsgaranten. Darüber hinaus betont sie die Bedeutung von Learning on the Job. Podcasts und andere Ressourcen haben ihr dabei geholfen, aber letztlich war es doch ein Sprung ins kalte Wasser. Sie tauchte sofort tief ein: Nichtfinanzielle Berichterstattung, Erhebung von Umweltkennzahlen und Priorisierung von Aufgaben stehen auf ihrer Agenda.

Strategische Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Personal: Kein Zielkonflikt

In der Rolle als CSO geht es aber nicht nur um KPIs. Genauso wichtig ist für Claudia die Fähigkeit, die Geschichte der Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens zu erzählen – auch nach innen. Deshalb sieht die erfahrene Managerin, die bereits als „CHRO of the Year 2023“ ausgezeichnet wurde, in der Verbindung von Nachhaltigkeit und Personalverantwortung auch keinen Zielkonflikt. Im Gegenteil: Es gebe deutliche Synergien. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv in Umweltinitiativen einzubinden oder ihre Impulse in die unternehmensweite Nachhaltigkeitsstrategie zu integrieren.

Nicht zuletzt geht Claudias Doppelrolle auch auf aktuelle Herausforderungen und Chancen im Personalbereich ein: Die Arbeitgeberattraktivität und Sichtbarkeit sind für sie entscheidende Faktoren, da der Wettbewerb um Talente zunehmen wird. Transparenz in Bezug auf die Werte und Haltung des Unternehmens ist für Claudia daher von zentraler Bedeutung.

Shifting Minds auf allen Plattformen

Der Podcast für Nachhaltigkeitsmanager erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen. Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Podigee