#chro23: sechs Köpfe, sechs CHROs, sechs Möglichkeiten. Wer erhält den Titel "CHRO of the Year 2023"?

Auch in diesem Jahr können unsere Leserinnen und Leser darüber abstimmen, wer zum oder zur "CHRO of the Year" gekürt werden soll. Zur Wahl stehen sechs Top-Managerinnen und -Manager, die sich im Jahr 2023 mit ihrem Engagement einen Namen gemacht haben. Nehmen Sie jetzt am Voting teil!

Jedes Jahr ruft das Personalmagazin in Kooperation mit Mercer dazu auf, den oder die "CHRO of the Year" zu wählen. Im Jahr 2019 wurde Julia Bangerth (Datev) ausgezeichnet, im Jahr 2020 Martin Seiler (Deutsche Bahn), 2021 Jörg Staff (Atruvia AG) und 2022 holte sich Frauke von Polier (Viessmann Group) den Titel.

Auch 2023 hat die Redaktion des Personalmagazins wieder sechs CHROs in die Nominierungsliste aufgenommen. Hier gelangen Sie direkt zum Online-Voting "CHRO of the Year 2023".

CHRO of the Year 2023: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Folgende CHROs stehen zur Wahl:

Birgit Bohle von der Deutschen Telekom

Oliver Burkhard von Thyssenkrupp

Gunnar Kilian von der Volkswagen AG

Alexandra Mebus von der Zeppelin Group

Claudia Viehweger von Scout 24 SE

Judith Wiese von der Siemens AG

Kurzporträts zu allen sechs Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie hier.

Unter #chro23 mitdiskutieren und am Online-Voting teilnehmen

Nun sind Sie an der Reihe: Welcher oder welche CHRO arbeitet an wichtigen Zukunftsthemen? Wer prägte in den vergangenen zwölf Monaten die öffentliche Diskussion in Wirtschaft und HR? Wer setzt Leuchtturmprojekte um und überzeugt als Persönlichkeit? Wer hat Ihrer Meinung nach den Titel "CHRO of the Year 2023" verdient? Jetzt auf Linkedin unter # mitdikutieren.

Verfolgen Sie die Diskussion auf Linkedin unter #chro23 und stimmen Sie bis zum 18. Oktober ab.

Hier gelangen Sie zum Online-Voting.