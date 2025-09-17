Sirka Laudon verlässt Axa Deutschland

Sirka Laudon, Vorständin für People Experience und Arbeitsdirektorin bei Axa Deutschland, scheidet nach sechs Jahren auf eigenen Wunsch aus ihrem Amt. Auf Laudon folgt Johannes Dick, der das neu geschaffene Ressort People and Data Experience übernimmt.

Nach sechs Jahren als Vorständin für People Experience und Arbeitsdirektorin verlässt Sirka Laudon Axa Deutschland auf eigenen Wunsch zum 31. Oktober 2025. Hintergrund ist die geplante Verschmelzung des People-Ressorts mit den Bereichen Data und KI.

Johannes Dick übernimmt das neue Ressort People and Data Experience

Mit der Zusammenlegung der drei Ressorts wolle der Konzern die zentralen Zukunftsthemen Menschen, Daten und KI in einem Vorstandsressort bündeln. Aus People Experience werde People and Data Experience, schreibt Axa Deutschland-CEO Thilo Schumacher auf der Businessplattform Linkedin. Vorbehaltlich der Zustimmung der entsprechenden Gremien soll die Neuausrichtung zum 1. Januar 2026 in Kraft treten.

Das neue Vorstandsamt übernimmt Johannes Dick. Dick ist seit 2012 in verschiedenen Rollen bei Axa tätig, unter anderem leitete er drei Jahre lang das Ressort Strategy, Data and Organisation.

Wertschätzung von höchster Stelle für Laudon

In einem Linkedin-Post dankte CEO Schumacher der scheidenden Personalvorständin Laudon für ihren Einsatz, mit dem sie den kulturellen Wandel bei Axa Deutschland vorangetrieben habe. "Unsere Kultur, unsere agilen Strukturen und unsere Arbeitgeberattraktivität bilden das Fundament, auf dem wir nun weiter aufbauen und wachsen können. Mir persönlich warst du immer eine Beraterin in allen Personalfragen, mit dem Puls an den Menschen und dem Herzen am rechten Fleck", lobt er die Managerin und würdigt ihre Leistung für den Versicherungskonzern. Laudon hat während ihrer Amtszeit als Vorständin eine Kulturtransformation im Unternehmen vorangetrieben und den Versicherer ins New-Work-Zeitalter befördert.

Studierte Psychologin, überzeugte New Workerin

Die studierte Psychologin, Philosophin und Betriebswirtin Sirka Laudon war zwischen Anfang 2003 und Ende 2010 acht Jahre lang für den Versandhändler Otto tätig, wo sie zuletzt das HR Development leitete. Daraufhin wechselte sie zu Axel Springer, ebenfalls als Head of HR Development. Im März 2017 folgte dann der Schritt zur Deutschen Bahn als Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin von DB Vertrieb, ehe sie im Oktober 2019 beim Versicherungskonzern Axa als Vorständin für People Experience und Arbeitsdirektorin einstieg.

Laudon setzte sich als überzeugte New Workerin für eine moderne Arbeitswelt und eine Empowerment-orientierte Führungskultur ein und wurde mehrfach in den Kreis der "40 führenden HR-Köpfe gewählt", zuletzt im Jahr 2025. Sie möchte sich künftig neuen Aufgaben widmen, eine Tätigkeit als Beraterin gilt als wahrscheinlich.





