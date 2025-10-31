Personalvorstand Dirk Schulte verlässt Thyssenkrupp Steel. Karoline Schemp folgt als Personalchefin bei Galeria auf Thomas Bollmeyer. EX-VW-Personalmanager Gunnar Kilian geht in die Digitalbranche. Und bei Microsoft Schweiz übernimmt Reinhard Nissl HR-Verantwortung auch für Deutschland.

Dirk Schulte, Arbeitsdirektor und Personalvorstand bei der Thyssenkrupp Steel Europe AG, hat seine Aufgaben mit sofortiger Wirkung niedergelegt und verlässt das Unternehmen Ende Oktober 2025. Er verantwortete seit dem 1. Januar 2025 das Human Resources Management sowie die Bereiche Leadership, Labour Relations, Legal & Compliance und Safety & Security. Schulte wechselte damals von Enercity, wo er ebenfalls als Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor tätig war.

Bild: Thyssenkrupp Steel Dirk Schulte

Medien: Galeria findet neue Personalchefin

Thomas Bollmeyer, Chief Human Resources Officer (CHRO) von Galeria, hat das Unternehmen Medienberichten zufolge im Oktober 2025 nach rund zwei Jahren wieder verlassen. Den Angaben zufolge auf eigenen Wunsch. Zuerst berichtete die "Textilwirtschaft" über den Wechsel. Eine Nachfolge soll bereits feststehen. Karoline Schemp soll zum 1. November 2025 neue Director People & Culture bei Galeria und Teil der Geschäftsführung werden. Sie ist derzeit Regionalleiterin der Hit Handelsgruppe.

Axel Eschment wird Arbeitsdirektor am BER

Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) hat sich am 17. Oktober 2025 für Axel Eschment als Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor am Flughafen BER entschieden. Er folgt in der FBB-Geschäftsführung auf Michael Halberstadt, der im Frühjahr in den Ruhestand getreten ist. Eschment wechselt von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), dort arbeitet er als Bereichsleiter für Businesspartner Personal und Geschäftsführer des Ausbildungscampus, und wird die neue Stelle im Frühjahr 2026 antreten.

EX-VW-Personalmanager berät Digital8

Der frühere Personalvorstand der Volkswagen AG, Gunnar Killian, hat ein Beiratsmandat beim Startup Digital8 erhalten, wie am 10. Oktober 2025 bekannt gemacht wurde. Die Position ist sein erstes Neumandat nach der abrupten Trennung von VW im Juli 2025. Ab sofort bringt Killian seine Expertise bei dem Talentnetzwerk ein, das Digital Natives und erfahrene Führungskräfte zusammenbringen will. Gründer von Digital8 ist Paul von Preußen.

Bild: Digital8 GmbH Gunnar Killian

Neuer Personalchef bei Microsoft Schweiz

Reinhard Nissl folgt als Personalchef bei Microsoft Schweiz auf Shipra Singh. Das wurde am 9. Oktober 2025 mitgeteilt. Er ist damit Mitglied im Schweizer Führungsteam und leitet den Bereich Human Resources in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Singh hat im Konzern die Position als HR Director für Enterprise Partner Solutions übernommen. Nissl ist bereits seit 2005 bei Microsoft und war zuvor unter anderem HR Director für Zentral- und Osteuropa sowie Global HR Lead für Microsoft Business Solutions.

KTM hat einen neuen HR-Verantwortlichen

Richard Piller hat im Oktober die Leitung des Bereichs Human Resources bei KTM mit Sitz in Mattighofen (Österreich) übernommen. Er kommt von Magna Powertrain, wo er seit 2012 als Vice President Global Human Resources & Organization tätig war. Seine Karriere im HR-Bereich startete Piller in den frühen 2000ern bei Siemens.

Puma ernennt neuen Personalchef

Thomas John verantwortet seit dem 16. Oktober 2025 als Vice President People & Organization bei Puma die globale Personalstrategie und Organisationsentwicklung. Er folgt er auf Dietmar Knoess, der das Unternehmens verlassen hat. Zuletzt war John Senior Vice President Global Human Resources bei Landis+Gyr.

Christian Hauer ist CHRO bei Magenta Telekom

Seit dem 15. Oktober 2025 ist Christian Hauer Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Magenta Telekom. Er ist seit 2008 im Konzern tätig, zuletzt als Cluster Lead Executive Management Europe und VP Global Talent Management. Hauer übernimmt die neue Position von Nathalie Rau. Sie hatte das Unternehmen Mitte September 2025 nach mehr als drei Jahren verlassen.

Bild: Magenta Telekom Christian Hauer

Wechsel im HR-Bereich bei Mair Dumont

Matthias Walz ist ab sofort Leiter der Abteilung Human Resources (HR) bei Mair Dumont. Er folgt auf Wolfgang Dienelt, der Ende 2025 in den Ruhestand gehen wird. Walz war zuvor mehr als 20 Jahre bei d&b Audiotechnik in verschiedenen HR-Funktionen beschäftigt, zuletzt als Leiter Recruiting.

Neuer Head of People & Culture Germany bei Heimstaden

Tilman Möller hat im Oktober 2025 als Head of People & Culture Germany bei Heimstaden von Manuel Kiep übernommen. Er kommt von McMakler, wo er zuletzt als Head of Talent Acquisition tätig war.

Kliniken Ostalb: Personalchefin geht

Sylvia Pansow hat ihr Amt als Personalvorständin der Kliniken Ostalb vorzeitig zum 31.10.2025 niederlegt und wird den Klinikverbund bis zum Jahresende noch beratend begleiten. Sie woll sich einer neuen beruflichen Aufgabe widmen, hieß es.

Sana Kliniken: Dr. Ralph Wiechers wird CPO

Dr. Ralph Wiechers übernimmt zum 1. Januar 2026 die Position des Chief People Officer (CPO) im Vorstand der Sana Kliniken AG. Er tritt dann die Nachfolge von Konstanze Marinoff an, die das Unternehmen verlassen wird. Wiechers kommt von der Deutschen Post DHL Group. Dort war der Personaler zuletzt als Executive Vice President und Head of Global People Operations tätig.

Bild: Sana Kliniken AG Dr. Ralph Wiechers

Eurogarant befördert Sebastian Kaiser in den Vorstand

Die Eurogarant Auto Service AG hat Sebastian Kaiser in das Führungsgremium berufen. Der bisherige Bereichsleiter und Prokurist für Finanzen und Personal wird ab dem 1. Januar 2026 die Bereiche Finanzen und Personal als Vorstand verantworten.

Xing erweitert Führungsteam um HR-Experten

Das Netzwerk Xing, ein Tochterunternehmen der New Work SE, stellt die Führungsmannschaft neu auf: Darunter drei Köpfe der HR-Tech-Industrie: Simone Reif (Managing Director und Chief Revenue Officer), Ralf Baumann (Senior Advisor) und Mario Kühlkamp (Chief Sales Officer) kommen zum Jahresende von Stepstone. Philip Brandecker wird als Managing Director und Chief Operating Officer in die Geschäftsleitung berufen. Managing Director Thomas Kindler verlässt Xing zum 31. Dezember 2025.

Neue Köpfe beim Beratungshaus HC&S

Sandy Liebold ist seit Kurzem HR-Managerin bei der Unternehmensberatung HC&S. Zuvor war sie Personalleiterin bei Agaplesion. Davor arbeitete sie unter anderem für das Helios Klinikum Aue. Außerdem wird das Führungsteam um den HR-Experten Alexander Jahn erweitert. Er übernimmt als Interimsmanager die Rolle des Personalleiters am Unternehmenssitz in Düsseldorf. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Personalmanagement, Arbeitsrecht und Change Management.



