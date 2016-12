HR-Bereich

12.09.2016 | News Personalie

Kerstin Artenberg ist neuer Vice President HR bei Borealis

Bild: Borealis

Bei Borealis löste Kerstin Artenberg (44) am 1. September Claus Haar als Vice President HR & Communications ab. Ihre bisherige Position im Kommunikationsbereich wurde von Kaatje Caignie übernommen, die nun an Artenberg berichtet. Haar war am 31. August in den Ruhestand getreten.mehr