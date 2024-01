Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Bild: Pexels/Drew Beamer Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Linda Krupp und Juliane Peters leiten die Abteilung Diversity & Inclusion bei MAN Bus & Trucks. Matthias Füssel wurde zum Bereichsvorstand Group Human Resources der Commerzbank ernannt. Und Personalleiter Frank Kohl-Boas verlässt die Zeit Verlagsgruppe.

MAN Truck & Bus stellt das Ressort Diversity & Inclusion schlagkräftiger auf. Linda Krupp und Juliane Peters leiten die Abteilung als Doppelspitze jeweils in Teilzeit im Job-Sharing-Modell. Krupp ist seit 2018 im Bereich Produktion und Logistik bei MAN tätig. Peters arbeitete zuvor bei der Siemens AG als Business Excellence Consultant.

Bild: MAN Truck & Bus Juliane Peters (l.) und Linda Krupp (r.)

Commerzbank bekommt neuen Bereichsvorstand HR

Matthias Füssel wurde im Januar 2024 mit Wirkung zum 1. Juli zum Bereichsvorstand Group Human Resources der Commerzbank ernannt. Er folgt dann auf Martin Fischedick. Derzeit ist Füssel als Head of Human Resources bei der ING Deutschland und als Mitglied des Global HR Management Teams der ING Group tätig.

Wechsel in der Geschäftsführung von Bonnfinanz

Julia Keller hat am 1. Januar 2024 in der Geschäftsführung der Bonnfinanz GmbH die Ressorts Finanzen und Personal von Stefan Mertes übernommen. Sie war zuletzt seit September 2019 Chief Financial Officer (CFO) und Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Kautex Maschinenbau GmbH.

Frank Kohl-Boas verlässt Zeit-Verlagsgruppe

Der Leiter Personal und Recht der Zeit-Verlagsgruppe, Frank Kohl-Boas, gab auf Linkedin bekannt, dass er das Unternehmen verlassen wird. Er kam im August 2018 von Google zu dem Medienhaus und hat die Personalabteilung aufgebaut. Kohl-Boas ist Präsidiumsmitglied des Bundesverbands für Personalmanager*innen (BPM).

Neue Personalleiterin bei Holcim

Susann Ladwig ist seit dem 1. Januar 2024 Director Human Resources & Organization bei Holcim. Sie kommt von Eyes & More, wo sie als Human Resources Director beschäftigt war.

Arbeitsdirektor Karsten Kühn verlängert bei Hornbach

Karsten Kühn wurde für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands der Hornbach Baumarkt AG bestellt. Der Vertrag läuft bis September 2029. Kühn verantwortet die Bereiche Marketing, Kommunikation, Mitarbeiter sowie Organisationsentwicklung und ist als Arbeitsdirektor tätig.

Bild: Hornbach Baumarkt AG Karsten Kühn

Interimslösung für Personal bei Aurubis

Prof. Dr. Markus Kramer wurde im Januar 2024 im Zuge der Neuaufstellung der Aurubis AG mit Wirkung zum 1. März 2024 bis zum 30. September 2024 aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand entsandt. Er wird in diesem Zeitraum unter anderem die Gesamtverantwortung für den Bereich Personal und die Funktion des Arbeitsdirektors übernehmen.

Neuer Arbeitsdirektor am Sana Klinikum Offenbach

Martin Eberlein ist seit dem 1. Januar 2024 zweiter Geschäftsführer am Sana Klinikum Offenbach und verantwortet in dieser Position die Bereiche Personal- und Sozialangelegenheiten sowie Unternehmenskommunikation. Er hat auch die Aufgaben des Arbeitsdirektors übernommen. Eberlein war zuvor Regionalpersonalleiter in dem Unternehmen.

Autoland: Thomas Wendt übernimmt Gesamtpersonalleitung

Bei der Autoland AG hat Thomas Wendt am 1. Januar 2023 die Gesamtpersonalleitung übernommen. Die Position wurde neu geschaffen. Wendt war zuletzt als Personalchef bei Dentsu für die Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) tätig.

Personal bei Schneider Electric DACH unter neuer Leitung

Iris Bruckhaus leitet seit dem 1. Januar 2024 die Abteilung Human Resources (HR) bei Schneider Electric DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz). Sie löst Daniel Rook als HR Vice President ab. Bruckhaus kommt aus dem Unternehmen und war zuletzt seit 2019 als HR Director für die Energy Management-Sparte DACH.

Janina Waßner ist Personalchefin bei Electrostar/Starmix

Am 1. Januar 2024 ist Janina Waßner zur Personalchefin bei Electrostart/Starmix aufgestiegen. Sie ist ein Eigengewächs. Zuletzt war Waßner als Personalreferentin für die Umsetzung von HR-Strategien, dem Ausbau der Arbeitgebermarke, der strategischen Mitarbeiterentwicklung und die Digitalisierung der HR-Prozesse zuständig.

Bild: Electrostar GmbH Janina Waßner

Atoma-Multipond: Evi Wollenweber ist Head of HR

Evi Wollenweber ist seit Januar 2024 Head of Human Resources (HR) bei der Unternehmensgruppe Atoma-Multipond. Sie kommt von der SI Group Germany GmbH, wo sie seit 2013 als Head of HR für das Personal in Deutschland und anderen Ländern verantwortlich war.

Kristina Koch leitet Abteilung Personal bei Tokai Erftcarbon

Bei bei der Tokai Erftcarbon GmbH hat Kristina Koch am 1. Januar 2024 als Abteilungsleiterin Personal übernommen. Sie war zuvor Human Resources (HR) Business Partner bei Apetito.

Ecclesia: Birgit Aspin ist Chief People Officer

Birgit Aspin ist seit dem 1. Januar 2024 Teil der Geschäftsleitung der Ecclesia Gruppe und verantwortet als Chief People Officer (CPO) den Bereich Personal der gesamten Unternehmensgruppe. Zuletzt war sie CPO und Mitglied des Vorstandes bei der Unternehmensgruppe Gegenbauer.

Neuer CPO bei b’mine Hotels

Peter Rolinski hat am 1. Januar 2024 die Position des Chief People Officer (CPO) der Hotelgruppe b’mine übernommen. Zuletzt war er im Bereich Human Resources im Hotel Palace tätig.

Aufstieg bei Wisag Gebäudetechnik Nord-Ost

Saba Neugebohren ist seit 1. Januar 2024 Bereichsleiterin Personal bei Wisag Gebäudetechnik Nord-Ost. Sie war zuvor in dem Unternehmen seit 2020 als Personalreferentin / Lohnbuchhalterin tätig.

Telis Energie Deutschland holt Director HR

Marc Altmeyer wird im Februar 2024 als Director HR & Shared Services bei Telis Energie Deutschland anfangen, wie das Unternehmen mitteilte. Sein Vertrag als Chief Executive Officer (CEO) bei Searchtalent endet am 31. Januar 2024.

Neue Chief HR Officer bei Flatex Degiro

Christiane Strubel ist seit dem 1. Januar 2024 Chief Human Resources (HR) Officer im nun vierköpfigen Vorstand von Flatex Degiro. Sie ist seit 2016 im Unternehmen und war seit 2021 als Global Head of HR / Managing Director tätig.

Bild: Flatex Degiro Christiane Strubel

Anna Katharina Leers wechselt zu Invision

Seit Anfang des Jahres ist Anna Katharina Leers Head of Human Resources (HR) bei der Invision AG. Zuletzt war sie seit 2021 Head of People and Culture beim Frankfurter Immobilienunternehmen DIC Asset AG (seit Oktober 2023 Branicks Group).

Copetri-Geschäftsführung stellt sich neu auf

Bei der Community-Plattform rund um die Zukunftsfähigkeit von Mitarbeitenden und Organisationen im deutschsprachigen Raum gibt es Veränderungen: Ralf Hocke hat am 1. Januar 2024 die alleinige Geschäftsführung übernommen. Nadine Jäger ist aus der Unternehmensleitung ausgestiegen, bleibt jedoch aktive Gesellschafterin.

Christine Kudla ist Head of HR bei Taylor Wessing

Bei der Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing hat zum 1. Januar 2024 Christine Kudla den Posten der Personalchefin übernommen. Sie ist Nachfolgerin von Daniel Bargmann und kommt von Hogan Lovells, wo sie zuletzt als Head of HR Germany tätig war.

Director People PwC Deutschland geht zu Baker Tilly Germany

Dr. Jens C. Hoeppe ist neuer Head of HR beim Beratungsunternehmen Baker Tilly Germany. Er kommt von PwC Deutschland, wo er seit 2018 als Director People arbeitete.

Boyden Interim Management erweitert Gesellschafterkreis

Boyden Interim Management hat im Januar 2024 Dr. Thorsten Dörr als Managing Partner in den Gesellschafterkreis aufgenommen. Er ist seit fünf Jahren als Boyden-Partner in Düsseldorf tätig.

Kienbaum und Mehrsalz gehen strategische Partnerschaft ein

Der Gründer der Beratungen HR Pepper und Mehrsalz, Dr. Philipp Hölzle, verstärkt als Director die Kienbaum Consultants International GmbH in Berlin, bleibt aber Geschäftsführer von Mehrsalz.

Bludau Partners Executive Consultants mit zwei Neuzugängen

Seit dem 1. Januar 2024 verstärken Vanessa Besler de Castro als Managerin und Thomas Hansmann als Manager die Personalberatung Bludau Partners Executive Consultants.