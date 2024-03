Embrace Festival: Recruiting, Mitarbeiterbindung und HR-Tech

Networking in lässigem Ambiente und zugleich relevante Inhalte zu Recruiting, Mitarbeiterbindung und HR-Tech: Das Embrace Festival schafft den Spagat zwischen cool und zielbewusst.

Bild: Kay Herschelmann Networking in lässigem Ambiente und zugleich relevante Inhalte zu Recruiting, Mitarbeiterbindung und HR-Tech: Das Embrace Festival schafft den Spagat zwischen cool und zielbewusst.

"#RC Festival" war früher, ab diesem Jahr trifft sich die Recruiting-Szene auf dem "Embrace Festival". Der Name ist neu, das Konzept bleibt das gleiche: Viele Infos rund um Recruiting und Retention, eingebunden in eine lockere Atmosphäre mit Ausstellung, Food, Drinks und Musik.

Besser, lauter, bunter soll das Embrace Festival 2024 werden, das vom 5. bis 6. Juni im TEC Event Campus in Berlin stattfindet. Da fragt man sich, was die Veranstalter im Vergleich zum Vorjahr, als das Recruitingevent noch #RC Festival hieß, toppen wollen. Die rund 700 Besucherinnen und Besucher wurden damals schon mit Comedy, Live-Konzert und Bull-Riding überrascht. Aber bei einem Fach-Event rund um Recruiting, Mitarbeiterbindung und HR-Technologie soll es ja in erster Linie nicht um die Festival-Atmosphäre gehen, sondern vor allem um die Inhalte. Und dafür bietet das Embrace Festival 2024 ein nennenswertes Line-up.

Zu den angekündigten Referentinnen und Referenten gehören Janina Kugel, Aufsichtsrätin und ehemalige CHRO, Dr. Daniel Mühlbauer, People-Tech- und KI-Experte bei Siemens, Dr. Claudia Viehweger, Chief People & Sustainability Officer bei Scout24, HR-Experte Cawa Younosi und Bergsteiger-Legende Gerlinde Kaltenbrunner, um nur einige der bekanntesten Namen zu nennen.

Gemeinsam lernen, networken und feiern

Das Embrace Festival ist aus dem seit vielen Jahren etablierten Recruiting Convent, das später zum #RC Festival wurde, entstanden. Dieses wechselte 2022 aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin. Dort soll die Veranstaltung auch bleiben. "Berlin hat eine große HR-Startup-Szene, das ist ideal für uns. Darüber hinaus ist Berlin sowohl für Speakerinnen und Speaker als auch für Teilnehmende immer eine Reise wert", so Organisator und Embrace-CEO Gero Hesse. Seine Erwartungen an das diesjährige Event lauten: gemeinsam lernen, networken und feiern. "Wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dass People and Culture die Bedeutung bekommt, die dieser Unternehmensbereich verdient. Und wir wollen eine offene und wertschätzende Haltung unserer Szene untereinander fördern", sagt er.

Recruiting und Retention sind wichtige Zukunftsthemen

Für die Wissensvermittlung wartet das Programm mit zahlreichen Praxisbeispielen auf, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch dazu ermutigen sollen, selbst Dinge im eigenen Unternehmen auf den Weg zu bringen. Hierbei geht es nicht nur um Recruiting und Retention, sondern auch um den intelligenten Einsatz moderner Technologien. Und diese Themen werden auch in Zukunft die Unternehmen stark beschäftigen – trotz der aktuell angespannten Wirtschaftslage. Davon ist Organisator Gero Hesse überzeugt: "Das Gewinnen und Binden von Mitarbeitenden wird mehr denn je die Hauptaufgabe von HR sein, ist es übrigens laut dem aktuellen Hays HR-Report auch jetzt schon."





Das könnte Sie auch interessieren:

Booklet zum Download: "Trends im Recruiting 2024: Ideen, Lösungen, Tools"

KI-Werkzeuge für das Recruiting

Studie: In Mitarbeiterempfehlungen schlummert viel Potenzial