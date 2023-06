RC23 Festival: Recruiting, Retention, HR-Tech und Party

Orientierung in Recruiting, Retention und HR-Tech wollte das #RC23-Festival in Berlin geben. Damit ist die Veranstaltung auf große Nachfrage gestoßen. "Ausverkauft" hieß es Anfang Juni in Berlin. Aber nicht nur zahlenmäßig, sondern auch inhaltlich setzte das Event Zeichen.

"Wenn du auch keinen Bock auf langweilige HR-Förmlichkeiten mehr hast, wenn du progressiv denkst und offen für Neues bist, dann ist das hier dein Festival" – diesem Aufruf des #RC23-Festivals sind Anfang Juni sehr viele Menschen gefolgt. Mit 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Veranstaltung ausverkauft. Im Vorjahr waren – pandemiebedingt – 700 Personen zu dem Event für Recruiting, Retention und HR-Tech nach Berlin gekommen. Das erste #RC Festival, das 2018 als Nachfolger des Recruiting Convents in Düsseldorf stattfand, zählte 400 Teilnehmende.

Retention ist das neue Recruiting

Street-Food, Live-Musikbegleitung auf der Hauptbühne, Comedy, Yoga Sessions und abends eine Party mit DJ und Live-Act – mit diesen Formaten war das #RC-Festival damals gestartet. Und auch 2023 gab es all das. Wer wollte, konnte sich auf dem Freigelände sogar im Bull-Riding versuchen.

Im Vordergrund standen diesmal aber die Inhalte. Auf insgesamt sieben Bühnen – eine davon auf dem Freigelände – fanden parallele Vorträge, Talks, Masterclasses, Kamingespräche und Pitches statt. Über 120 Referentinnen und Referenten waren angekündigt. Damit die Wahl zwischen den einzelnen Programmpunkten nicht zu schwer fiel, waren alle Vortragsräume außer der Hauptbühne einem Thema zugeordnet: Recruiting, Retention, Young Talents, We are Developers, Direct2Talent, HR-Tech und Startup.

Auffällig war, dass der Mitarbeiterbindung inhaltlich fast genauso viel Raum zugewiesen war wie dem Recruiting. Das kam nicht von ungefähr, denn auch in den Unternehmen ist angekommen, dass das Recruiting in der heutigen Zeit ohne gute Mitarbeiterbindung auf verlorenem Posten kämpft. Oder wie Professor Anja Lüthy von der Initiative #Female HRexcellence formulierte: "Retention ist das neue Recruiting". Sie zeigte in ihrem Vortrag "Success Factor Retention" auf, wie wichtig es ist, auf die unterschiedlichen Lebensphasen von Frauen flexibel eingehen zu können, um auch Mitarbeiterinnen langfristig im Unternehmen halten zu können.

HR-Tech: Schwieriger Überblick über den Markt

Ein weiterer Themenschwerpunkt war HR-Tech. Denn zwei von drei Personalverantwortlichen hätten Probleme, sich einen Überblick über die Anbieter von HR-Lösungen zu verschaffen, berichtete Veranstalter Gero Hesse, CEO von Embrace, in seiner Eröffnungs-Keynote.

Wie moderne Technik funktionieren kann, sahen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wenig später auf dem Podium zum Recruiting der Deutschen Bahn mit Martin Seiler, Vorstand Personal und Recht, und Kerstin Wagner, Executive VP Talent Acquisition. Seiler, der derzeit in Tarifverhandlungen stark eingespannt ist, kam als Hologramm auf die Bühne und stellte gemeinsam mit Kerstin Wagner vor, wie man es schaffen will, in diesem Jahr 25.000 Menschen neu ins Unternehmen zu holen. Dafür sorgen 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Employer Branding, Recruiting, Personalmarketing und – ganz wichtig – Analytics.

Networking und Foodtrucks im Freien

Sehr gut besucht waren auch die Vorträge und Cases aus der Praxis. Rund um die kleineren Bühnen war selten ein Stuhl frei. Oftmals saßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Fensterbrettern oder dem Boden oder versuchten, von hinten noch einen Blick durch den Türrahmen zu erhaschen. Wie eng wäre es erst geworden, wenn es geregnet hätte? Bei sonnigem und warmem Wetter gab es zum Glück die Möglichkeit, auch die HR-Tech- und Startup-Stage im Freien uneingeschränkt zu nutzen.

Oftmals fiel es schwer, zwischen den parallel stattfindenden Programmpunkten zu wählen. Lieber etwas über aussagekräftige Recruiting-Kennzahlen lernen, die Mitarbeiterbindungsfaktoren bei Maiborn Wolff kennenlernen oder erfahren, wie Tiktok für das Azubi-Marketing eingesetzt wird? Wenigstens gab es genügend Pausen zum Networking und zum Austausch mit den Ausstellern: gute Stimmung und gute Gespräche in den Hallen und auf dem weitläufigen Freigelände. An den zahlreichen Messeständen war ebenfalls reger Betrieb.

Auch in Sachen Verpflegung sorgte das Wetterglück für einen reibungslosen Verlauf: Hätten alle 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Regen an den Foodtrucks anstehen müssen und hätten sich alle zum Essen in die Hallen zurückziehen müssen, wäre es schwierig geworden. Übrigens: Auf der Abendveranstaltung am ersten Veranstaltungstag kam natürlich die Party nicht zu kurz. Die schwedische Rockband Royal Republic leitete mit ihrem Auftritt eine lange und flotte Feier ein.

Queb Awards: And the Winners are …

Auf dem #RC-Festival werden traditionell auch die Queb HR Innovation Awards verliehen. In diesem Jahr gab es zwei Kategorien: Unternehmen und Dienstleister. Insgesamt 43 Firmen hatten sich beworben (23 Unternehmen und 20 Dienstleister), darunter fand sich eine große Bandbreite an Themen von Berufsorientierung bis Boomerang Hiring, von Self-Assessments bis Stellenanzeigen, von Daten in HR bis Diversity.

Auf die Short List wählte die Jury Accenture, Bosch und die DRK Kliniken Berlin (Unternehmen) sowie Cammio, Edligo und ePlayces (Dienstleister). Die Gewinner wurden per Publikumsapplaus ermittelt. Bei den Unternehmen siegten die DRK Kliniken Berlin mit ihrer "handgemachten" Personalmarketing-Kampagne. Bei den Dienstleistern wurde ePlayces für ihre Gamification-Kampagne bei der Deutschen Bundesbank ausgezeichnet.

Nach Berlin gekommen, um zu bleiben

Alles in allem bot das #RC-Festival eine lebhafte und gelungene Veranstaltung mit überraschend viel Inhalten. Kleine Verbesserungspotenziale gibt es, zum Beispiel beim Einlass zum Veranstaltungsbeginn oder den Schlangen an den Foodtrucks. Manchmal hakte auch die Technik, beispielsweise bei der Abstimmung zu den Queb HR Innovation Awards.

Veranstalter Gero Hesse zieht ein positives Fazit: "Berlin funktionierte für das #RC23-Festival super – wir sind gekommen, um zu bleiben. Nachdem es im vergangenen Jahr noch auf dem Messegelände stattfand, ist die diesjährige Veranstaltung nochmals deutlich gewachsen und in den Tec Event Campus in Berlin umgezogen", sagt er. Dort soll auch das #RC24-Festival am 12. und 13. Juni 2024 über die Bühnen gehen – unter dem Motto "Embrace Tech, Data & Purpose to recruit and retain".

Eine Neuerung verriet Gero Hesse schon: "Das Festival wird in Embrace Festival umbenannt. Umarmungen sind nach der Pandemie wieder in. Und das Wort Embrace steht super für unseren Community-Geist auf dem Festival sowie für das Umarmen der drei wichtigen Themen Recruiting, Retention und HR-Tech."





