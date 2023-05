Beispiel für eine Stellenbeschreibung mithilfe künstlicher Intelligenz Dieses Ergebnis lieferte das KI-Tool auf die Anfrage: Prepare Job offer description for Product Manager position in 200-400 words. List 5 job offer requirements, 3 must-have and 2 nice-to-have. List 2 tools used in the position. Experience: mid-level. Education: masters degree. Tone: positive, exciting. Respond in german.

Stellenangebot: Produktmanager Wir suchen einen erfahrenen Produktmanager, der unser Team verstärkt und uns bei der Entwicklung und Vermarktung unserer Produkte unterstützt. Als Produktmanager sind Sie für die Planung, Umsetzung und Vermarktung unserer Produkte verantwortlich. Anforderungen Drei Jahre Erfahrung als Produktmanager

Erfahrung in der Entwicklung von Produkten von der Idee bis zur Markteinführung

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Marketingteams

Kenntnisse in der Marktanalyse und im Wettbewerbsvergleich

Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten Wünschenswerte Fähigkeiten Erfahrung in der Verwaltung von Produktbudgets

Kenntnisse in der Nutzung von Datenanalyse-Tools Tools Microsoft Office Suite

Produktmanagement-Software wie Jira oder Trello Wir suchen einen motivierten und engagierten Produktmanager mit einem Master-Abschluss und mindestens drei Jahren Erfahrung in der Produktentwicklung. Wenn Sie eine Leidenschaft für die Entwicklung und Vermarktung von Produkten haben und gerne in einem dynamischen und innovativen Umfeld arbeiten, dann bewerben Sie sich noch heute!