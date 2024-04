"Constant Change: Let's turn it into chances", lautet das Motto der Copetri Convention 2024. Diese findet am 14. und 15. Mai statt – in zwei großen Hallen und auf dem Freigelände des Fredenhagen in Offenbach am Main. Haufe ist mit einer eigenen Bühne und einem umfangreichen Programm vor Ort.

People, Transformation und Innovation sind die Themen, die auf der Copetri Convention verknüpft werden – ob in den Keynotes, Deep Dives und Panels auf den Bühnen im Innen- und Außenbereich, ob in den 50-minütigen Workshops oder an den Messeständen, ob während der Fuckup-Night oder bei den Networking-Formaten. Darüber hinaus geht es in diesem Jahr insbesondere um die Themen künstliche Intelligenz (KI), Talente und Skills, Leadership, Innovationskultur, Recruiting und Employer Branding sowie Nachhaltigkeit, die alle in das diesjährige Veranstaltungsmotto einzahlen. "Der Wandel ist eine Tatsache. Wir müssen ihn akzeptieren und uns fragen, was wir daraus machen, welche Chancen und Möglichkeiten wir sehen", so Copetri-Chef Ralf Hocke.

Podium zum Thema "Deutschlands Arbeitswelt am Scheideweg"

Zum Line-up der Convention, die bereits im dritten Jahr stattfindet, gehören bekannte Namen wie Buchautorin und Podcasterin Katja Berlin, Diversity-Botschafter Janis McDavid, Tech-Evangelist und Blogger Sascha Pallenberg sowie die Data-Strategistin Mina Saidze. Ein Höhepunkt des Programms ist das hochkarätig besetzte Podium zum Thema "Abriss oder Aufbruch: Deutschlands Arbeitswelt am Scheideweg". Personalmagazin-Chefredakteur Matthias Haller spricht mit Bettina Volkens (Ex-CHRO Lufthansa, Startup-Gründerin und Aufsichtsrätin), Roland Hehn (CHRO Schwarz Gruppe) und Alexandra Mächtel (CHRO Verivox) am 14. Mai 2024 ab 12:15 Uhr auf der Keynote-Stage darüber, in welche Richtung das System Arbeit gehen muss.

Copetri Convention: Formate für Networking

Die Copetri-Convention richtet sich an alle Personen, die sich im Unternehmenskontext mit den Themen People, Transformation und Innovation beschäftigen und die den Austausch mit Gleichgesinnten suchen. Vor allem der Austausch auf Augenhöhe steht im Mittelpunkt des zweitägigen Events. Dazu tragen viele Formate bei, unter anderem sportliche Aktivitäten und Spiele im Außenbereich, eine Chill-out-Area, eine Bank des Gesprächs, Speed Dating und eine digitale Rallye. Die Copetri Night am 14. Mai 2024 bietet Food, Drinks, DJ-Musik und Tanz zum gemeinsamen Ausklang des ersten Veranstaltungstags.

Haufe auf der Copetri Convention 2024

Auf der Haufe Partner Stage gleich am Eingang zum Veranstaltungsgelände erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein umfangreiches Programm rund um die Themen HR-Management, Nachhaltigkeit und Qualifizierung. Einige inhaltliche Höhepunkte:

KI@HR – Chancen und Herausforderungen: Die Zukunft von HR-Tech wird durch die Integration von KI und maschinellem Lernen geprägt sein, um personalisierte Mitarbeitererfahrungen zu schaffen. In dieser interaktiven Session, die am 14. Mai um 14:45 Uhr sowie am 15. Mai um 15:15 Uhr stattfindet, gehen die Teilnehmenden in einen Dialog über die Potenziale und mögliche Grenzen künstlicher Intelligenz für die Zukunft von HR-Tech, HR-Prozessen und Employee Experience.



Die Zukunft von HR-Tech wird durch die Integration von KI und maschinellem Lernen geprägt sein, um personalisierte Mitarbeitererfahrungen zu schaffen. In dieser interaktiven Session, die am 14. Mai um 14:45 Uhr sowie am 15. Mai um 15:15 Uhr stattfindet, gehen die Teilnehmenden in einen Dialog über die Potenziale und mögliche Grenzen künstlicher Intelligenz für die Zukunft von HR-Tech, HR-Prozessen und Employee Experience. Was heißt Corporate Sustainability, was ist wichtig für Unternehmen? Sustainability betrifft nahezu alle Unternehmen. Neben den regulatorischen Anforderungen trifft sie der Druck von Kunden und Mitarbeitenden. CSRD und ESRS definieren die künftige Nachhaltigkeits-Berichterstattung. In diesem Praxisvortrag am 14. Mai um 17:15 Uhr wird vermittelt, wie Corporate Sustainability gestaltet wird und weshalb auch die Aspekte sozialer Nachhaltigkeit relevant sind.



Sustainability betrifft nahezu alle Unternehmen. Neben den regulatorischen Anforderungen trifft sie der Druck von Kunden und Mitarbeitenden. CSRD und ESRS definieren die künftige Nachhaltigkeits-Berichterstattung. In diesem Praxisvortrag am 14. Mai um 17:15 Uhr wird vermittelt, wie Corporate Sustainability gestaltet wird und weshalb auch die Aspekte sozialer Nachhaltigkeit relevant sind. Warum gute Weiterbildung bedeutet, von Spiderman zu lernen? Digitalisierung, Globalisierung und KI erfordern neue Fähigkeiten. Reskilling und Upskilling werden wichtiger. Doch viel zu oft verharrt Weiterbildung in alten Strukturen. Da ist Spiderman gefragt: Er weiß um sich und seine Stärken; er arbeitet mal alleine und mal in der Gruppe; er hat ein Ziel im Blick und verfolgt es Schritt für Schritt. Der Vortrag erläutert, wie Weiterbildung à la Spiderman funktioniert: als anpassungsfähiges, zielgerichtetes Angebot, das iterativ den Lernprozess begleitet. Der Vortrag findet am 15. Mai um 14:05 Uhr auf der Solution Stage statt.

Das detaillierte Programm der Haufe Partner Stage kann hier eingesehen werden.