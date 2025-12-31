HR-Personalwechsel im Dezember

Personalien des Monats

Sandra Dümer hat die HR-Leitung für Europa im Mahle-Konzern übernommen. Dr. Markus Wiegelmann wurde zum Arbeitsdirektor bei Atruvia ernannt. Dr. Alexander Jawad ist neuer CHRO bei Getec. Und Stefan Wollschläger wird CPO GER bei Median.

Der Mahle Konzern hat Sandra Dümer Anfang Dezember 2025 die Leitung des Bereichs Human Resources (HR) für Europa übertragen. Sie folgt sie auf Christina Will. Davor war Dümer seit 2023 Chief People Officer bei Schenker Deutschland.

Ex-BayernLB-Vorstand geht zu Atruvia

Der Vorstand der Atruvia AG ist komplett. Dr. Markus Wiegelmann wird zum 1. Januar 2026 die Verantwortung für das Ressort "Finance, Regulation & HR" und die Rolle des Arbeitsdirektors übernehmen. Er war zuletzt bis Juni 2025 Chief Financial Officer (CFO) und Chief Operating Officer (COO) bei der BayernLB.

Markus Wiegelmann
Bild: Atruvia Dr. Markus Wiegelmann

Getec ernennt Alexander Jawad zum CHRO

Dr. Alexander Jawad ist seit dem 1. Dezember 2025 Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Getec und Mitglied im Executive Committee, wo er als zentraler Berater in allen personalrelevanten Fragen agieren wird. Zuvor war Jawad n leitenden Funktionen innerhalb der globalen HR-Organisation von Ikea und bei Johnson Controls tätig.

Spiegel-Gruppe kündigt Abgang von CHRO an

Dr. Felix Blum, aktuell Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Spiegel-Gruppe, wird das Unternehmen Mitte 2026 nach mehr als zehn Jahren "im besten gegen­seitigen Einver­nehmen" verlassen, hieß es Ende 2025 auf der Webseite des Verlagshauses. Jennifer Lachman soll demnach künftig als Chief Operating Officer (COO) die Personalabteilung leiten. Sie bleibt zudem Geschäfts­führerin des Manager Magazin Verlags.

Median schafft neue HR-Führungsrolle

Zum 1. Februar 2026 führt Median die Bereiche HR Center und HR Deutschland zusammen: Stefan Wollschläger übernimmt die neu geschaffene Funktion des Chief People Officer (CPO) GER. Er war bisher seit April 2020 Leiter Personalmanagement bei den KMG KlinikenMaik Steude bleibt Leiter HR GER. Anika Dicke, die das HR Center in den vergangenen Jahren leitete, wird das Unternehmen zum 31. Dezember 2025 verlassen. Für sie übernimmt zum 1. Januar 2026 ihr bisheriger Stellvertreter Max Reichel.

Stefan Wollschläger
Bild: Median Stefan Wollschläger

Neue Group Chief HR Officer bei Sereni

Vanessa Kohlenbeck ist neue Group Chief HR Officer bei der Sereni Gruppe sowie Mitglied des Executive Leadership Teams. Sie hatte zuletzt leitende HR-Funktionen bei der LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE inne.

Liebherr Components mit neuer Personalleitung

Tilmann Meyer leitet seit dem 1. Dezember 2025 den Personalbereich der Liebherr Components Biberach GmbH. Er kommt von Cybex, wo er seit Juli 2023 als Senior Vice President People & Culture die globale Personalarbeit verantwortete.

Neue Personalchefin am Breidenbacher Hof

Susanne Lawall ist seit Kurzem Director of Human Resources (HR) am Breitenbacher Hof in Düsseldorf. Sie war zuletzt als Office Managerin in einer Kanzlei für Organisation und Personal verantwortlich und zuvor unter anderem als Head of HR bei Lindner Hotels tätig.

Merkur Group schafft CHRO-Stelle

Antje Kunkies tritt zum 1. Januar 2026 die neu geschaffene Position als Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Merkur Group an, wie das Unternehmen vor Kurzem mitteilte. Sie war zuvor seit 2016 in der Claas Gruppe in leitenden HR-Funktionen tätig – seit 2023 als Senior Vice President mit globaler HR-Verantwortung für die Business Unit Self Propelled Harvester und die weltweite Produktionsorganisation.

Antje Kunkies
Bild: Merkur Group Antje Kunkies

Chemnitz bestätigt Personalleiterin

Cornelia Schwalbe wurde am 17. Dezember 2025 als Leiterin des Hauptamtes der Stadt Chemnitz bestätigt. Sie ist auch für die Bereiche Personal und Personalentwicklung verantwortlich. Schwalbe war bereits seit Januar 2024 für zwei Jahre Referentin im Dezernat für Personal, Finanzen und Bildung und Leiterin des Ressorts Recruiting und Ausbildung.

St. Simpert-Stiftung ernennt Personalvorständin

Kerstin Peter wird zum 1. Februar 2026 Personalvorständin in der katholischen Stiftung Kita-Zentrum St. Simpert in Augsburg, wie der Rat am 17. Dezember 2025 bekannt gab. Sie ist seit fünf Jahren im Unternehmen und war bisher im Personalwesen für die Fachkräftegewinnung zuständig.

Neuer Vorsitzender im Städtetag-Personalausschuss

Christian Uhr, Personal- und Organisationsdezernent der Stadt Dortmund, wurde vor Kurzem zum Vorsitzenden des Personal- und Organisationsausschusses des Deutschen Städtetags gewählt. Das Gremium bereitet Beschlüsse vor, erarbeitet Positionen und berät die Mitgliedsstädte etwa zu Themen wie Personalmanagement und Organisation.

Cloudflare-CFO in Personio-Aufsichtsrat berufen

Der HR-Softwareanbieter Personio hat am 8. Dezember 2025 die Ernennung von Thomas Seifert in den Aufsichtsrat offiziell bekanntgegeben. Er ist derzeit Chief Financial Officer (CFO) bei Cloudflare.


