Mit 3.568 Neugründungen – 29 Prozent mehr als 2024 – erreichte die Gründungsdynamik im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand. Der größte Treiber ist Künstliche Intelligenz: 27 Prozent der Neugründungen haben einen klaren KI-Bezug. Auch die Anzahl der HR-Startups ist 2025 leicht angestiegen.

In den vergangenen Jahren gestaltete sich der Startup-Markt in Deutschland wenig dynamisch. 2022 und 2023 war die Anzahl neuer Startups zurückgegangen, 2024 stagnierte die Gründungsfreude. Nun ist wieder ein deutliches Wachstum erkennbar. Mit über 3.500 neuen Startups liegt das Jahr 2025 sogar über dem bisherigen Rekord aus dem Jahr 2021. Damals gingen 3.196 Neugründungen an den Start. Besonders stark zeigte sich das zweite Halbjahr 2025: Von Juli bis Dezember wurden durchschnittlich 335 neue Firmen gegründet.

Wo in Deutschland neue Startups entstehen

Der aktuelle Report „Next Generation: Startup-Neugründungen in Deutschland“ von Startupdetector und Startup Verband hat darüber hinaus ermittelt: In Bayern (plus 247 Neugründungen im Jahr 2025), Nordrhein-Westfalen (plus 164) und Sachsen (plus 43) war die Gründungsfreude besonders hoch. Zur Stadt mit den meisten Startups entwickelte sich München. Die bayerische Metropole baute 2025 einen sichtbaren Vorsprung gegenüber Berlin auf. Aber auch Düsseldorf und andere forschungsnahe Standorte wie Aachen, Heidelberg, Darmstadt, Köln und Karlsruhe beheimaten viele neue Startups.

Wie KI Neugründungen beflügelt

Der zentrale Treiber der Gründungsdynamik ist Künstliche Intelligenz: Der Anteil von Startups mit KI-Bezug im Geschäftsmodell stieg von 18 Prozent im Jahr 2024 auf 27 Prozent im Jahr 2025. Die Rolle von KI ist dabei allerdings nicht auf Neugründungen im Software-Sektor beschränkt, sondern zeigt sich zum Beispiel auch in der Medizin, in Legal Tech, der Werbebranche oder auch dem HR-Bereich. Während im Vorjahr noch rund 22 Prozent der HR-Startups einen dezidierten KI-Anteil aufwiesen, waren es 2025 nahezu 37 Prozent.

Die meisten Startups im Software-Sektor

Ein Blick auf die Bereiche, in denen die meisten neuen Startups ins Leben gerufen wurden, zeigt: Besonders stark entwickelte sich der Software-Sektor. 853 Neugründungen aus dem Jahr 2025 lassen sich diesem Bereich zuordnen. An zweiter und dritter Stelle der Neugründungen folgen der Medizin- und der Food-Sektor. Der HR-Bereich steht mit 125 Neugründungen lediglich auf Rang zehn im Branchen-Ranking. Erfreulich ist jedoch: Die Anzahl der Startups im HR-Bereich hat im Jahresvergleich um 26 Prozent zugenommen.

Die Zahl der Startup-Insolvenzen sinkt

Neben der Gründungsdynamik stellen Insolvenzen einen weiteren wichtigen Gradmesser der Entwicklung auf dem Startup-Markt dar. Auch hier zeigt sich eine positive Entwicklung im Jahr 2025. Mit 306 Startup-Insolvenzen ist ein Rückgang um elf Prozent im Vergleich zu 2024 (344 Insolvenzen) zu verzeichnen. In den Vorjahren war die Zahl der Insolvenzen stetig angewachsen. Rückläufige Insolvenzen verzeichnet der Report in den Sektoren Mobilität, Lebensmittel und E-Commerce. In den Bereichen Software und Medizin haben die Insolvenzen allerdings im Vergleich zu 2024 nochmals zugenommen.





