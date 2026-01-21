KI als Wachstumstreiber
In den vergangenen Jahren gestaltete sich der Startup-Markt in Deutschland wenig dynamisch. 2022 und 2023 war die Anzahl neuer Startups zurückgegangen, 2024 stagnierte die Gründungsfreude. Nun ist wieder ein deutliches Wachstum erkennbar. Mit über 3.500 neuen Startups liegt das Jahr 2025 sogar über dem bisherigen Rekord aus dem Jahr 2021. Damals gingen 3.196 Neugründungen an den Start. Besonders stark zeigte sich das zweite Halbjahr 2025: Von Juli bis Dezember wurden durchschnittlich 335 neue Firmen gegründet.
Wo in Deutschland neue Startups entstehen
Der aktuelle Report „Next Generation: Startup-Neugründungen in Deutschland“ von Startupdetector und Startup Verband hat darüber hinaus ermittelt: In Bayern (plus 247 Neugründungen im Jahr 2025), Nordrhein-Westfalen (plus 164) und Sachsen (plus 43) war die Gründungsfreude besonders hoch. Zur Stadt mit den meisten Startups entwickelte sich München. Die bayerische Metropole baute 2025 einen sichtbaren Vorsprung gegenüber Berlin auf. Aber auch Düsseldorf und andere forschungsnahe Standorte wie Aachen, Heidelberg, Darmstadt, Köln und Karlsruhe beheimaten viele neue Startups.
Wie KI Neugründungen beflügelt
Der zentrale Treiber der Gründungsdynamik ist Künstliche Intelligenz: Der Anteil von Startups mit KI-Bezug im Geschäftsmodell stieg von 18 Prozent im Jahr 2024 auf 27 Prozent im Jahr 2025. Die Rolle von KI ist dabei allerdings nicht auf Neugründungen im Software-Sektor beschränkt, sondern zeigt sich zum Beispiel auch in der Medizin, in Legal Tech, der Werbebranche oder auch dem HR-Bereich. Während im Vorjahr noch rund 22 Prozent der HR-Startups einen dezidierten KI-Anteil aufwiesen, waren es 2025 nahezu 37 Prozent.
Die meisten Startups im Software-Sektor
Ein Blick auf die Bereiche, in denen die meisten neuen Startups ins Leben gerufen wurden, zeigt: Besonders stark entwickelte sich der Software-Sektor. 853 Neugründungen aus dem Jahr 2025 lassen sich diesem Bereich zuordnen. An zweiter und dritter Stelle der Neugründungen folgen der Medizin- und der Food-Sektor. Der HR-Bereich steht mit 125 Neugründungen lediglich auf Rang zehn im Branchen-Ranking. Erfreulich ist jedoch: Die Anzahl der Startups im HR-Bereich hat im Jahresvergleich um 26 Prozent zugenommen.
Die Zahl der Startup-Insolvenzen sinkt
Neben der Gründungsdynamik stellen Insolvenzen einen weiteren wichtigen Gradmesser der Entwicklung auf dem Startup-Markt dar. Auch hier zeigt sich eine positive Entwicklung im Jahr 2025. Mit 306 Startup-Insolvenzen ist ein Rückgang um elf Prozent im Vergleich zu 2024 (344 Insolvenzen) zu verzeichnen. In den Vorjahren war die Zahl der Insolvenzen stetig angewachsen. Rückläufige Insolvenzen verzeichnet der Report in den Sektoren Mobilität, Lebensmittel und E-Commerce. In den Bereichen Software und Medizin haben die Insolvenzen allerdings im Vergleich zu 2024 nochmals zugenommen.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Tops & Flops des HR-Jahres 2025
Gewinner des HR Innovation Awards 2025 bieten Lösungen für den Mittelstand
-
Die wichtigsten Termine für Personalprofis
3876
-
Grieger-Langer und die gefakte Kundenliste
84
-
Wie man einen Ruf schädigt: der Fall Cawa Younosi
272
-
Knigge im Beruf: Gute Wünsche und solche, die es nicht sind
26
-
HR-Personalwechsel im Dezember
26
-
HR-Personalwechsel im Oktober
23
-
Lidl beruft Personalchefin Christine Rittner in Vorstand
22
-
HR-Personalwechsel im November
22
-
Diese Unternehmen bieten die beste Arbeitsplatzkultur
17
-
Schlagfertig (Teil 7): Andere zum Lachen bringen
16
-
KI als Wachstumstreiber
21.01.2026
-
Wo liegen die Herausforderungen für Ausbildungsbetriebe?
20.01.2026
-
Ralf Steuer übergibt DGFP-Geschäftsführung an Christian Lorenz
19.01.2026
-
Steht HR 2026 vor einem Paradigmenwechsel?
15.01.2026
-
Die wichtigsten Termine für Personalprofis
12.01.20266
-
"Investition in den Wirtschaftsstandort Deutschland"
08.01.2026
-
Die wichtigsten Personalwechsel der HR-Szene 2025
06.01.2026
-
HR-Personalwechsel im Dezember
31.12.2025
-
2025 war für HR ein schwieriges Jahr
18.12.2025
-
Die Tops & Flops des HR-Jahres 2025
17.12.2025