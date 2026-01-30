HR-Personalwechsel im Januar

Kylie Jimenez wird Personalvorständin bei Biontech. Helena Svensson geht als CHRO zu Endress+Hauser. Bei MLP hat Gabriele Fiedler als Personalleiterin übernommen. Und bei Pluxee ist Güllü Geyik HR Director Deutschland und Österreich.

Biontech gab am 29. Januar 2026 bekannt, dass Kylie Jimenez mit Wirkung zum 1. März 2026 zur Chief People Officer (CPO) ernannt wurde. Die Vorstandsposition wurde neu geschaffen. Jimenez kommt vom Industriekonzern Georg Fischer, wo sie derzeit als Chief Human Resources Officer (CHRO) tätig ist. Sie bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Personalmanagement mit.

Bild: BioNTech SE, 2026 Kylie Jimenez

MLP hat eine neue Personalleiterin

Zum 1. Januar 2026 hat Gabriele Fiedler die Leitung des Bereichs Personal der MLP SE übernommen. Sie kommt vom Tochterunternehmen Domcura, wo sie als Verwaltungs- und Personalleiterin tätig war. Fiedler übernimmt die Aufgaben von Angelika Zinkgräf, die zum Dezember 2025 zur Vorständin für Compliance, Interne Revision und Personal bei MLP berufen wurde.

Pluxee ernennt HR Director Österreich & Deutschland

Güllü Geyik wurde im Januar 2026 zur Director Human Resources (HR) bei Pluxee für Österreich und Deutschland ernannt. Sie kommt von Quester Baustoffhandel, wo sie zuletzt Head of Human Resources war.

Endress+Hauser holt neue Personalchefin an Bord

Helena Svensson wurde zum 1. Mai 2026 als Chief Human Resources Officer (CHRO) ins Executive Board von Endress+Hauser geholt. Sie ist derzeit noch Vice President Human Resources International für die Regionen EMEA (Europe, Middle East, Africa) und Asien-Pazifik bei Acco Brands.

Bild: Endress+Hauser Helena Svensson

Domcura: Personalressort jetzt bei Lars Fuchs

Zum 1. Januar 2026 hat Lars Fuchs den Vorstandsvorsitz bei der Domcura AG im Zuge eines Generationenwechsels von Uwe Schumacher übernommen. Er verantwortet in dieser Position die Ressorts Vertrieb, Marketing, Produkt, Strategie und Personal. Fuchs kommt von der Rheinland Versicherungsgruppe, wo er zuletzt als Gesamtleiter des Vertriebs der Rhion Versicherung AG tätig war.

Wechsel im APKV-Vorstandsressort Personal

Alexander Vogel verantwortet seit dem 1. Januar 2026 das Ressort Leistung, Vertrieb und Personal im Vorstand der Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV). 2021 übernahm er die strategische Personalarbeit der Allianz Gesellschaften in Deutschland. Seit März 2025 war Vogel Chief Sales Officer für die Region Central Europe.

Bayerische unter neuer Leitung People & Culture

Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat den Bereich People & Culture neu aufgestellt. Seit dem 1. Januar 2026 hat Matthias Balint die Leitung von People & Culture inne. Er folgt auf Alexander Müller-Benz, der das Unternehmen Ende Januar 2026 verlässt.

Ricoh gibt HR Director für Central and Eastern Europe bekannt

Elisabeth Teipen hat am 2. Januar 2026 die Position als Director Human Resources (HR Director), Central and Eastern Europe (CEE) bei Ricoh übernommen. Sie war zuvor in verschiedenen Senior-HR-Positionen in der Reifendivision von Continental tätig, zuletzt als Head of HR EMEA (Europe, Middle East, Africa). Wie außerdem im Januar bekannt wurde, ist Lena Orbeyi bereits seit dem 1. November 2025 HR Director & Head of Legal, Germany und Mitglied der Ricoh-Geschäftsleitung in Deutschland.

Bild: Ricoh Elisabeth Teipen

Neuer Arbeitsdirektor bei Asklepios Kliniken Hamburg

Matthias Meyer ist seit dem 1. Januar 2026 Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH. Er wurde im Oktober 2025 bereits zum Leiter des Konzernbereichs Personal der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA berufen. Meyer ist seit mehr als 20 Jahren für Asklepios tätig.

KMG Kliniken unter neuem Personalmanagement

Seit dem 1. Januar 2026 leitet Michaela Hettinger die Abteilung Personalmanagement bei den KMG Kliniken. Sie folgt auf Stefan Wollschläger, der das Unternehmen zum 1. Februar 2026 verlässt. Sie war zuletzt als Executive Vice President Global HR bei SMA Solar Technology beschäftigt.

HR-Expertin geht zum Breidenbacher Hof

Susanne Lawall ist seit Kurzem Director of Human Resources (HR) beim Hotel Breidenbacher Hof. Sie war zuletzt bei der Großkanzlei Fieldfisher Deutschland, wo sie als Office Managerin für die Standorte Düsseldorf und Frankfurt am Main zuständig war. Zuvor arbeitete Lawall unter anderem als Head of HR bei der Lindner Hotels AG.

NPG strukturiert Personalbereich neu

Mit Sandra Melcher, Anne Kerkin und Katharina Schäfer hat die Neue Pressegesellschaft (NPG) den Personalbereich unter der Führung von Kathrin Heckner mit Führungskräften aus dem eigenen Haus zum 1. Januar 2026 strategisch neu ausgerichtet. Melcher hat die Personalleitung für die Zeitungsgruppe Stuttgart übernommen. Kerkin verantwortet den HR-Bereich der NPG in Brandenburg (Lausitzer Rundschau und Märkische Oderzeitung). Und den Personalbereich für das Medienhaus Südwest Presse und Schwarzwälder Bote leitet Schäfer.

aam2core gewinnt HR-Experten

Dominik Boywitt ist seit dem 1. Januar 2026 Head of Human Resources bei der aam2core Holding AG. Er war zuletzt als Head of Human Resources – Investment Banking bei der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG tätig.

Bild: aam2core Holding AG Dominik Boywitt

Neue CEO bei Hogan Assessments

Allison Howell ist neue Chief Executive Officer (CEO) bei Hogan Assessments. Sie war zuletzt seit 2022 Vice President of Market Innovation im Unternehmen. Die bisherige Geschäftsführerin Wendy Hogan ist jetzt Vorsitzende des Verwaltungsrats.

Neue Managing Partnerin bei HR Pepper

Ruth Lassalle ist seit Januar 2026 Managing Partnerin in der Geschäftsführung bei HR Pepper. Sie war zuvor bereits in verschiedenen Positionen im Unternehmen tätig, zuletzt seit 2021 als Partnerin.

DGFP ernennt neuen Geschäftsführer

Christian Lorenz wird ab Mai 2026 Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP). Er löst er Ralf Steuer ab, wie wir zuvor ausführlich berichtet haben. Lorenz ist seit 2014 bei der DGFP tätig und derzeit für den Bereich Produkte und Dienstleistungen zuständig.





