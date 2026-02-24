Digitalisierung und KI im Fokus der DSAG-Personaltage

Am 17. und 18. Juni 2026 finden die Personaltage der Deutschsprachigen SAP Anwendergruppe e.V. (DSAG) statt. Das Event im Congress Center Heidelberg lädt HR-Fachkräfte, Personalverantwortliche und IT-Spezialisten zum Austausch ein. Der Schwerpunkt: Zusammenarbeit fördern und Zukunftsfähigkeit von Organisationen sicherstellen.

Digitalisierung, Cloud-Transformation, Künstliche Intelligenz: Sowohl HR- als auch IT-Bereiche verändern sich derzeit rasant. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Unternehmen und Organisationen gut darin beraten, ihre Prozesse und Strukturen zu überdenken und anzupassen. Diese Herausforderung steht im Fokus der DSAG-Personaltage am 17. und 18. Juni 2026 und spiegelt sich auch im Motto "Das Dino-Dilemma: Survival of the Skilled" wider. Soll heißen: Die Zukunft gehört jenen, die bereit sind, umzudenken, dazuzulernen und neue Wege zu gehen – über Bereichsgrenzen hinweg.

Konkret geht es im Congress Center Heidelberg für HR-, IT-Leitende und Fachkräfte beider Bereiche vor allem um die Fragen: Wie lässt sich der Wandel aktiv gestalten? Welcher Weg ist der richtige für die Organisation? Und welche Prozesse, Systeme und Rollen müssen jetzt geändert werden? Ziel der Veranstaltung ist es laut dem Veranstalter, den Status quo zu reflektieren und zugleich konkrete Wege aufzuzeigen.

Cloud-Transformation, KI und Analytics im Fokus der DSAG-Personaltage

Einige der zentralen Themenschwerpunkte der Veranstaltung sind die Cloud-Transformation in HR, bei der Herausforderungen und Chancen hybrider IT-Architekturen sowie der Umstieg auf Success Factors beleuchtet werden. Ebenso wird die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) im Personalwesen diskutiert – von Recruiting über Onboarding bis hin zu HR-Services – und wie ein verantwortungsvoller Einsatz gelingen kann. Ein weiteres wichtiges Thema wird die datenbasierte Personalarbeit sein und die Frage, wie People Analytics dazu beitragen kann, die Organisation fit für die Zukunft zu machen.

Darüber hinaus steht die Frage im Raum, wie Low-Code-Plattformen und Self-Services dabei helfen können, Innovationen schneller umzusetzen und Prozesse effizienter zu gestalten. Schließlich wird auch die Zusammenarbeit von HR und IT als Schlüssel für erfolgreiche SAP-Projekte in den Fokus gerückt, um Best Practices und Lösungsansätze aufzuzeigen.

DSAG-Personaltage als Impulsgeber für HR und IT

Die Personaltage der DSAG wurden im Jahr 2022 ins Leben gerufen und finden seitdem im Zweijahresrhythmus statt. In diesem Jahr rechnen die Organisatorinnen und Organisatoren mit etwa 1.000 Teilnehmenden, 40 Ausstellern sowie 32 Vorträgen, zwei Keynotes und 16 Partnervorträgen.

Hermann-Josef Haag, DSAG-Fachvorstand für Personalwesen & Public Sector, sieht die Veranstaltung als wichtigen Impulsgeber für die Zukunft von Organisationen: "Die Personaltage bieten die Chance, Erfahrungen aus erster Hand zu hören, Best Practices zu vergleichen und Orientierung für die eigene Roadmap zu gewinnen. Vor allem aber zeigen wir, wie HR und IT im Tandem SAP-Projekte erfolgreich meistern können. Wer heute die Weichen stellt, kann seine HR-Systemlandschaft nachhaltig modernisieren – und genau dafür liefern die DSAG-Personaltage 2026 das notwendige Wissen und den Austausch."

Weitere Informationen zu den DSAG-Personaltagen 2026 und zur Ticket-Buchung finden Sie hier.



