Jetzt für den HR Innovation Award 2026 bewerben

Der HR Innovation Award wird 2026 zum elften Mal verliehen. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die mit frischer Denkweise und zukunftsweisenden Produkten ganz neue Wege im HR-Bereich gehen. Die Bewerbung für den Award 2026 ist noch bis zum 31. Mai möglich.

Der HR Innovation Award wurde erstmals 2016 auf der Messe Zukunft Personal in Köln verliehen. Mit dem Preis zeichnet die Jury Angebote von Dienstleistern und Herstellern aus. Vielen hat der Preis bereits geholfen, für neue Produkte oder als Startup eine breite Markenwahrnehmung zu erlangen und unternehmerisch zu wachsen.

Initiator des Preises ist der Messeanbieter Closer Still Media Germany, der die führenden Personalmessen betreibt. Gesucht werden auch in diesem Jahr wieder neue und innovative Produkte, Dienstleistungen, Technologien oder Lösungen für HR, die anschließend von einer Fachjury unter Mitwirken des Personalmagazins bewertet werden. Ziel ist es, die geballte Innovationskraft und Leistungsfähigkeit im HR-Markt zu fördern.

HR Innovation Award: Bewerbung in vier Kategorien

Wie schon im Vorjahr gibt es insgesamt vier Kategorien, in denen Unternehmen ihre innovativen Ideen einreichen können:

Recruiting & Attraction

Organisational Performance

Learning & Development

Corporate Health

Bewertung durch Fachjury

Die Neuentwicklungen werden nach Kriterien wie Innovationsgrad, Marktpotenzial, Relevanz, Implementierungsaufwand, wissenschaftlicher Grundlage und Nachhaltigkeit bewertet. Anschließend kürt die Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Presse in vier Kategorien einen Sieger.

Die Preisverleihung findet am 15. September 2026 auf der Zukunft Personal Europe in Köln statt. Die Bewerbung für den HR Innovation Award ist bis zum 31. Mai 2026 möglich. Detaillierte Infos dazu lesen Sie hier.





