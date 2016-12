31.05.2016 | News HR Innovation Roadshow 2016

HR-Startups auf Deutschland-Tour

Bild: elke hartmann

Innovative HR-Startups stellen sich und ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen in den kommenden Monaten in ganz Deutschland vor. Start der "HR Innovation Roadshow 2016" ist am 14. Juni in München. Weitere Stationen unter anderem in Nürnberg, Hamburg, Frankfurt, Köln und Berlin folgen.mehr