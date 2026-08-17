Innovation

Kieselalgen
Kieselalgen
Sustainable Economy Summit 2026

Antikörper aus Kieselalgen: Für Phaeosynt ist Nachhaltigkeit kein Kompromiss

Kieselalgen statt Kaninchen: Das Hannoveraner Start-up Phaeosynt produziert Antikörper komplett ohne Tierversuche – und bringt mit hey mela® den weltweit ersten tierfreien Schwangerschaftstest auf den Markt. COO und Geschäftsführerin Alina Eilers erklärt, warum Nachhaltigkeit und Qualität hier kein Widerspruch sind und wie die Technologie eine ganze Branche verändern soll.
PERSONALquarterly 1/2026
PERSONALquarterly 1/2026
Verstecktes Innovationspotenzial

Entstehungsfaktoren von Workarounds

Die Forschungsfrage des Autorenteams lautet: Warum und wann weichen Beschäftigte unentdeckt von Standard­prozessen ab? Auf Basis einer Befragung mit 150 Beschäftigten werden Faktorenbündel beziehungsweise Kausalpfade ermittelt, die das Auftreten von Workarounds erklären. Da Workarounds häufig dann entstehen, wenn engagierte und kompetente Beschäftigte die Unternehmenskultur als innovationshemmend wahrnehmen, sollten Unternehmen sich in die Lage versetzen, Workarounds systematisch zu erkennen und aktiv zu steuern.

Entstehungsfaktoren von Workarounds
PERSONALquarterly 1/2026
PERSONALquarterly 1/2026
Proaktivität

Auswirkungen von Selbst- oder Fremdbestimmung bei Regelungen zum mobilen Arbeiten

Wie beeinflusst die Entscheidungsebene und damit die Möglichkeit, selbstbestimmt und proaktiv über mobiles Arbeiten zu entscheiden, die Gesundheit und Leistung von Beschäftigten? Welche Unterschiede zeigen sich zwischen individueller, teambasierter, führungskraftgesteuerter und organisationaler Entscheidungsfindung? Diese Forschungsfragen klärt der Beitrag von Dr. Kilian Hampel und Prof. Dr. Florian Kunze von der Uni Konstanz.

Auswirkungen von Selbst- oder Fremdbestimmung bei Regelungen zum mobilen Arbeiten
Business as usual
Business as usual
Business-Aktivismus

Jetzt erstmal die Wirtschaft!?

Es gibt jetzt Merch mit der Aufschrift „Drill, Baby, Drill!“ T-Shirts, Tassen, Schlüsselanhänger. Kein Scherz. Die Technologie des letzten Jahrtausends ist zurück und sie hat ziemlich viele Fans. Wie konnte das passieren? Und was tun wir jetzt - als Einzelpersonen, aber insbesondere auch als Verantwortliche in Unternehmen? Jule Bosch über den politischen ESG-Backlash und was er für Nachhaltigkeit in Unternehmen bedeutet.
PERSONALquarterly 2/2025
PERSONALquarterly 2/2025
PERSONALquarterly Ausgabe 02/2.025

Kooperation

Kooperation ist das zentrale Modell, das Deutschland auszeichnet. In einer Wirtschaft, die von mittelständischen Unternehmen geprägt ist, und in einer Forschungslandschaft, die auf Vielfalt und Exzellenz setzt, ist die Fähigkeit zur Zusammenarbeit essenziell, um Innovationen zu fördern und Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Deutschland hat das Kooperationsmodell – und damit die Chance, mit innovativen Ökosystemen, interdisziplinären Netzwerken und Partnerschaften an der Spitze globaler Entwicklungen zu stehen. Erfolgsfaktoren und Anregungen, wie dieses Kooperationsmodell gelingen kann, finden Sie in diesem Heft.  
Frau Pflanzen Glühbirne Natur Innovation
Frau Pflanzen Glühbirne Natur Innovation
Praxisratgeber nachhaltige Innovationsstrategien

Teil 3: Ausbreitung von Nachhaltigkeitsinnovationen bei heterogenen Segmenten

Innovationen breiten sich nicht bruchlos im Markt und der Gesellschaft aus, sondern werden auf der Nachfrageseite unterschiedlich aufgenommen. Dies gilt umso mehr für CSR-Innovationen und nachhaltige Produkte, da diese mehr als nur praktischen Nutzen bieten. Sie appellieren an Werte und Einstellungen und kommen auch denen zugute, die nicht unmittelbar konsumieren – zum Beispiel zukünftige Generationen.
Zentrum
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Erfolgreiche Skalierung von KI in Controlling und Finance

Technologie & Infrastruktur: Ein stabiles Fundament für KI-Innovationen legen

Besonders im Controlling- und Finance-Bereich ist eine robuste technologische Basis unerlässlich, um KI-Innovationen effektiv und sicher einzusetzen. Basierend auf der Studie „Skalierung von Künstlicher Intelligenz: Reifegradmodell und Handlungsempfehlungen“ beleuchten Prof. Dr. Bernd Wallraff und Felix Broßmann die Rolle von Technologie und Infrastruktur für eine erfolgreiche Implementierung und Skalierung von KI-Technologien.
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Sicher agieren: KI-Transformation und Governance
KI-Transformation und Governance

Künstliche Intelligenz revolutioniert Unternehmen weltweit – von Geschäftsmodellen über Prozesse bis hin zu Entscheidungsstrukturen. Doch Erfolg hängt nicht allein von Technologie ab. Das Buch zeigt, wie Leadership gemeinsam die richtigen Rahmenbedingungen schafft, Risiken managt und Innovation fördert.
Haufe Shop: Feel Safe. Be Brave.
Feel safe. Be brave.

Karin Lausch sieht psychologische Sicherheit als den Schlüssel zu echter Teamarbeit, nachhaltiger Gesundheit und wirklicher Innovation. Ihr Buch ist ein Plädoyer für Mut zu unbequemem Klartext und echter Veränderung. Es beschreibt, wie wir die Strukturen schaffen, in denen wir sagen können, was wir wirklich denken. Denn Fortschritt wird erst dann möglich, wenn wir nicht aus Angst schweigen, sondern mutig handeln.
Nachhaltigkeit als Treiber: Innovation trifft Nachhaltigkeit
Innovation trifft Nachhaltigkeit

Dieses Buch liefert Strategien zur Förderung nachhaltiger Innovationen in Unternehmen. Mit theoretischen Grundlagen, Fallstudien und praktischen Anleitungen unterstützt es die direkte Umsetzung im Unternehmen.
Fachbeiträge & Kommentare
Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / AT 4.3.4 Verwendung von Modellen
Kommentar
Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / 2 Anwendungsbereich (Tz. 1)
Kommentar
Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / 7 Erklärbarkeit (Tz. 6)
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Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / 3.2 Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung
Kommentar
Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / 1.4 Verwendung von Modellen
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