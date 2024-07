Twin Transformer sind widerstandsfähiger

Die neue Studie „Doppelte Transformation: nachhaltig+digital = zukunftsfähig“ des smarter Service Instituts beschäftigt sich mit den Zusammenhängen zwischen digitaler und nachhaltiger Transformation. Stephan Grabmeier gibt einen Überblick über die Ergebnisse.

Twin Transformation bezeichnet zwei wichtige Transformationsstränge von Unternehmen: die Transformation zur Digitalisierung und die Transformation zur Nachhaltigkeit. In den vergangenen Monaten habe ich gemeinsam mit unserem Partner, dem smarter Service Institut, an einer Fallstudienuntersuchung zur Twin Transformation gearbeitet. Die daraus entstandene Studie „Doppelte Transformation: nachhaltig+digital = zukunftsfähig“ zeigt, dass digitale Vorreiter häufig auch besonders nachhaltig agieren. Erstmals haben wir für den deutschsprachigen Raum untersucht, wie mittelständische Unternehmen die doppelte Transformation in der Praxis umsetzen. Unternehmen, die sowohl die digitale als auch die grüne Transformation gleichzeitig vorantreiben, sind wirtschaftlich besonders erfolgreich. Mehr als zwei Drittel dieser Unternehmen befinden sich auf einem nachhaltigen Wachstumspfad und wachsen schneller als der Markt.

Welche Erkenntnisse liefert die Twin Transformer Studie?

Die Studie gliedert sich in zehn Kapitel, die sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte der Twin Transformation beleuchten. Sie beginnt mit einer Untersuchung der Resilienz in Krisenzeiten und reicht über die Analyse wachstumsorientierter Digitalisierungsstrategien bis hin zu den Auswirkungen der Transformation auf Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur. Jedes Kapitel bietet tiefe Einblicke in die Erfolgsfaktoren und Herausforderungen, denen sich Unternehmen auf ihrem Weg der doppelten Transformation stellen müssen.

Besonders hervorzuheben sind die 24 Fallstudien und Strategieempfehlungen, die auf realen Daten und Erfahrungen basieren. Diese veranschaulichen, wie Unternehmen durch die Integration digitaler und nachhaltiger Praktiken nicht nur ihre eigene Resilienz und Anpassungsfähigkeit verbessern, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.

Die Studie zeigt, dass die Verschmelzung von digitaler und nachhaltiger Transformation nicht nur eine Antwort auf ökologische und ökonomische Herausforderungen darstellt, sondern auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bieten kann.

Eine Kernfrage lautet: Was macht Twin Transformer widerstandsfähiger? In die Studie fließen die Ergebnisse von 50 Tiefeninterviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern bzw. Führungskräften von Vorreiterunternehmen ein. Im Kern lassen sich drei wesentliche Gründe identifizieren.

Twin Transformer sind progressive Zukunftsgestalter

Für 90 Prozent dieser Unternehmen ist Nachhaltigkeit eine Investition in die Zukunft und kein reiner Kostenfaktor. Der wirtschaftliche Nutzen überwiegt deutlich:

Effizienzsteigerung durch Nachhaltigkeit : ESG-Berichterstattung deckt Kostensenkungspotenziale auf.

: ESG-Berichterstattung deckt Kostensenkungspotenziale auf. Erschließung neuer Wachstumspotenziale : Nachhaltige und digitale Geschäftsmodelle bieten neue Einnahmequellen.

: Nachhaltige und digitale Geschäftsmodelle bieten neue Einnahmequellen. Attraktivität als Arbeitgeber: Höhere Zufriedenheit und Gesundheit der Mitarbeitenden sowie gesteigerte Anziehungskraft für Top-Talente.

Die Vorreiter nutzen Synergien zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit optimal. Sie haben erkannt, dass beide Ziele leichter gemeinsam erreicht werden können, da digitale Technologien nachhaltige Praktiken fördern und umgekehrt. 57 Prozent der Unternehmen setzen auf die „Twin Transformation“-Strategie, um effizienter, nachhaltiger und wettbewerbsfähiger zu werden.

Twin Transformer sind High Performer

Diese Unternehmen erschließen neue Einnahmequellen durch digitale Geschäftsmodelle, wobei ein Drittel ihrer Umsätze digital erwirtschaftet wird. Sie investieren weiterhin stark in die Digitalisierung, jeder vierte Euro wird dafür ausgegeben. Diese Investitionen zahlen sich mit Effizienzsteigerungen von über 10 Prozent aus. Zudem macht die Digitalisierung CO₂-Einsparungen messbar, und fast 40 Prozent der Unternehmen berichten dadurch von zweistelligen Einsparungen.

Twin Transformer überzeugen durch ihre Lernfähigkeit

Vorreiter wie Lars Baumgürtel, der CEO von ZINQ sind überzeugt: „Zirkuläre Geschäftsmodelle machen Unternehmen zukunftsfähig.“ Sie meistern den Wandel von linearen, analogen zu zirkulären, digitalen Geschäftsmodellen erfolgreich. Im Jahr 2024 stehen digitale Plattformen für das ESG-Management im Mittelpunkt. Jedes dritte Unternehmen setzt auf durchgängig digitalisierte Prozessketten. Bis 2026 wird ein zweistelliges Wachstum bei Smart Services erwartet. Top-Zukunftsthemen für 2030 sind zirkuläre Geschäftsmodelle, die Nutzung von Business-Ökosystemen und der Einsatz von KI jenseits des aktuellen Hypes.

