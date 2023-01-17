Terminkalender

Die wichtigsten Sustainability-Events 2026

Alle, die sich über Nachhaltigkeit im Business-Kontext informieren und austauschen wollen, haben die Qual der Wahl. Der Veranstaltungskalender für Herbst und Winter 2026 ist prall gefüllt mit Events zu Corporate Sustainability, Nachhaltigkeitsmanagement und ESG. Welche Sustainability-Events dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?
Christoph Herzog
Christoph Herzog
 Redakteur Haufe Sustainability
Impact Festival 2025
Bild: Impact Festival Let's talk about sustainability: Bei Veranstaltungen wie dem Impact Festival wird ausgiebig über die Zukunft diskutiert.

Das Jahr 2025 hatte zahlreiche Veranstaltungen für die Nachhaltigkeits-Community zu bieten, unsere Redaktion war viel unterwegs und hat vor Ort berichtet. Und 2026 gab und gibt es nicht weniger spannende Veranstaltungen – auch wenn manche altbekannten Events pausieren (Move) oder sich konzeptionell neu ausrichten (Green Tech Festival).

Dafür kommen einige neue Veranstaltungen hinzu. Im Folgenden finden Sie die aktualisierten Empfehlungen unserer Redaktion. Weiter unten finden Sie eine tabellarische Übersicht (fast) aller relevanten Events rund um Nachhaltigkeitsmanagement, Corporate Sustainability und ESG. Wo treffen wir uns?

Sustainable Economy Summit - Fishbowl
Bild: Sustainable Economy gGmbH, Jörg Farys Interaktive Formate wie die Fishbowl-Diskussion werden bei immer mehr Veranstaltungen eingesetzt.

Sustainability im Sommer 2026: Konferenzen, Foren, Summits

Nach der Event-Sommerpause zeichnet die BAUM-Tagung (Nachbericht 2023) am 9. und 10. September in Rust unter dem Motto „Confiance en Europe – Zuversicht in Europa“ eine unternehmerische Perspektive auf ein starkes, wertebasiert agierendes Europa. Beim Startups for Tomorrow Festival am 15. September in München geht es um Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeit, Marketing und Aktivismus sowie HR und Leadership.

Internationale Plattform für Kreislaufwirtschaft

Eine internationale Plattform für die Kreislaufwirtschaft bietet der Cradle to Cradle Congress am 17. und 18. September in Berlin. Die Peer School for Sustainable Development lädt am 29. September zur think17 nach Frankfurt ein. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung trifft sich am 29. September zu seiner Jahreskonferenz in Berlin.

Nachhaltigkeitsveranstaltungen im Herbst und Winter 2026 

Der European Sustainable Industry Summit 2026 findet am 13. Und 14. Oktober im belgischen Brüssel statt. Einen Tag später beginnt der Klimaschutztag der Klimaschutz-Unternehmen (Nachbericht 2025) in Berlin und bringt konkrete Lösungen für unternehmerischen Klimaschutz auf die Bühne. Der KONGRESS BW am 21. und 22. Oktober in Heidelberg liefert Impulse rund um Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft.

Nachhaltigkeit in der Kommunikation und am Bau

Um nachhaltiges Marketing geht es beim BAM! Bock auf Morgen Festival (Nachbericht 2025) am 4. und 5. November in Berlin. Am 17. November findet ebenfalls in Berlin die Jahreskonferenz des UN Global Compact Netzwerks Deutschland statt. Ebenfalls in Berlin dreht sich beim Klimafestival für die Bauwende vom 18. bis 19. November alles um nachhaltige Lösungen für die Baubranche. 

Vom 23. bis 25. November wird das Grandhotel auf dem Petersberg bei Bonn zum Schauplatz der European Sustainability Week. Das Impact Festival (Nachbericht 2025) am 25. und 26. November in Frankfurt am Main bringt GreenTech-Startups und KMU, Nachhaltigkeitsmanager:innen von Unternehmen und Investor:innen für den nachhaltigen Wandel zusammen.

Den traditionellen Schlusspunkt im Sustainability-Veranstaltungskalender setzt schließlich der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (Nachbericht 2024) mit seiner angeschlossenen Konferenz am 3. und 4. Dezember in Düsseldorf.

Greentech Festival 2025
Bild: Greentech Festival Die Veranstalter hatten es 2025 nicht immer leicht. So kämpfte etwa das Green Tech Festival mit Ausstellerschwund.

Hinweis: Diese Übersicht wird aktualisiert, sobald Änderungen bekannt werden.

 

Die wichtigsten Sustainability-Events 2026 in der Übersicht:

VeranstaltungWann?Wo?
SINN|MACHT|GEWINN-Kongress 08. – 10.01.2026Berlin
Handelsblatt Tagung Circular Economy 22. + 23.01.2026Düsseldorf
Nachhaltigkeitsmanagement 27. + 28.01.2026Frankfurt (Main)
Zukunft gestalten: Nachhaltigkeit und Unternehmenspraxis 10.02.2026Frankfurt (Main)
DIRK ESG-Tagung 11.03.2026Frankfurt (Main)
Circular Valley Convention 11. + 12.03.2026Düsseldorf
Corporate Diversity Summit 18. + 19.03.2026Frankfurt (Main)
VNU Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementtag 24.03.2026Frankfurt (Main)
Ecosummit 25. + 26.03.2026Berlin
Circular Design Summit 25.03.2026Stuttgart
Sustainability Days Schweiz [abgesagt]Basel (CH)
ChangeNOW 30.03. – 01.04.2026Paris (F)
SCOPE 3 Summit 14.04.2026Berlin
Sustainable Economy Summit 21. + 22.04.2026Berlin
Earth Day 22.04.2026weltweit
Sustainability World Summit 23. + 24.04.2026Frankfurt (Main)
Digital Sustainability Summit 23. + 24.04.2026Berlin
Full Circle Basel 23. + 24.04.2026Basel (CH)
Energy Climate Tech Forum 28.04.2026Wien (AT)
transformIT europe 05. – 08.05.2026Brüssel (BE)
ZNU Zukunftskonferenz 06. + 07.05.2026Essen
Sustainability Standards Conference 18.05.2026Frankfurt (Main)
re:publica 18. – 20.05.2026Berlin
Sticks & Stones 06.06.2026Berlin
Sustainability osapiens Summit 09. + 10.06.2026Mannheim
Resilience Expo 10.06.2026Mönchengladbach
Climate Transformation Summit 10. + 11.06.2026Berlin
Scope 3 Innovation Forum 16. + 17.06.2026Amsterdam (NL)
Sustainability Consulting Summit 22. + 23.06.2026Frankfurt (Main)
Sustainability Summit 24. + 25.06.2026Hamburg
Sustainability Leadership Conference 25.06.2026München
Hamburg Sustainability Conference       29. + 30.06.2026Hamburg
BAUM-Tagung 09. + 10.09.2026Rust
Startups for Tomorrow Festival 15.09.2026München
Cradle to Cradle Congress 17. + 18.09.2026Berlin
Think17  25.09.2026Frankfurt (Main)
25. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung 29.09.2026Berlin
Sustainability Europe 01. + 02.10.2026London (GB)
European Sustainable Industry Summit 2026 13. - 14.10.2026Brüssel (BE)
Klimaschutztag der Kllimaschutz Unternehmen 14. + 15.10.2026Berlin
Handelsblatt Konferenz Corporate Climate Adaptation 14. + 15.10.2026Düsseldorf
Munich Climate Week 19. - 25.10. 2026München
Forum Nachhaltige Architektur 21.10.2026Mannheim
KONGRESS BW 21. + 22.10.2026Heidelberg
Beyond Economy Festival 28.10.2026München
BAM! Bock auf Morgen 04. + 05.11.2026Berlin
UN-Klimakonferenz COP 31 09. – 20.11.2026Antalya (TR)
Energiewende Kongress 09. + 10.11.2026Berlin
Sustainable Packaging Summit 10. - 12.11.2026Utrecht (NL)
UN GCD Jahreskonferenz 17.11.2026Berlin
Klimafestival für die Bauwende 18. + 19.11.2026Berlin
Zukunftstag Unternehmensengagement 19.11.2026München
European Sustainability Week 23. - 25.11.2026Petersberg bei Bonn
Konferenz für betriebliche Mobilität 24. + 25.11.2026Heidelberg
Impact Festival 25. + 26.11.2026Frankfurt (Main)
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 3. + 4.12. 2026Düsseldorf
Schlagworte zum Thema:  Nachhaltigkeit , Veranstaltung
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