Bild: Christoph Herzog Let's talk about sustainability: Veranstaltungen wie das Impact Festival locken zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Immer mehr Menschen interessieren sich für Veranstaltungen zu Nachhaltigkeit. Doch was findet überhaupt statt? Diese Sustainability-Events sollten Sie 2023 auf keinen Fall verpassen. Das Angebot ist so groß wie vielfältig.

Kommunikation, Beschaffung, Technologie. Die Themen der Nachhaltigkeits-Veranstaltungen 2023 zeigen: Die nachhaltige Transformation ist in der Wirtschaft angekommen. Entsprechend flächendeckend verfolgen viele Unternehmen nachhaltige Ziele. Nicht zuletzt die Frage nach Präsenz oder Remote beantworten Veranstalterinnen und Veranstalter nach Bedarf und Zielgruppe. Es gibt jedenfalls viel zu entdecken.

Nachhaltigkeits-Veranstaltungen im Frühjahr 2023: Große Themenvielfalt

Um nachhaltige Konzepte für die Veranstaltungswirtschaft geht es bei der SECON: Sustainable Events Conference am 14. und 15. Februar in Osnabrück. Vom 1. Februar bis 7. Juli findet das SCOPE-3 FORUM statt: Die Online-Veranstaltung richtet sich an Organisationen, die erste Vorerfahrung in der CO2-Bilanzierung haben und in denen die umfassende Betrachtung der Scope 3-Emissionen ansteht.

Wie lassen sich Digital Business Trends nutzen, um nachhaltig digital zu wirtschaften? Damit befassen sich Speaker und Teilnehmende bei der Handelskraft Konferenz am 22. März in Leipzig. Die Teilnahme ist live vor Ort und remote per Livestream möglich. Und bei den Sustainability Days Schweiz am 28. und 29. März in Basel dreht sich alles um Nachhaltigkeit für Stadt, Raum, Umwelt und Wirtschaft.

Wie blickt das Berufsfeld der Investor Relations, also der Finanzkommunikation, auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung? Dem widmet sich die zweite DIRK ESG-Tagung am 28. und 29. März in Frankfurt am Main. Und bei der hybriden Greentech.LIVE Conference in Reutlingen vom 28. bis 31. März geht es um Lösungsansätze rund um Nachhaltigkeit und Green Tech.

Konferenzen, Summits, Festivals: Sustainability-Events im Sommer 2023

Über nachhaltige Themen und Trends in der Textilbranche sprechen Entscheiderinnen und Entscheider sowie Führungskräfte am 18. April beim Sustainability Summit in Frankfurt am Main. Wenig später, am 20. April, findet die European Sustainability Conference in München statt: Dort geht es um Nachhaltigkeit im Investment wie nachhaltige Geldanlage, europäische Taxonomie und Dekarbonisierung.

In die sechste Runde geht am 27. April die BETTER FUTURE Conference: Sustainability in Berlin: Themen sind Ideen und Chancen für eine bessere, nachhaltige Zukunft. Das Event findet vor Ort statt, kann aber auch im Livestream verfolgt werden. Beim Climate Transformation Summit am 11. und 12. Mai wiederum treffen sich Experts, Forschende und Entscheider aus dem Bereich des wirtschaftlichen Klimawandels. Die Veranstaltung ist ausschließlich online und in englischer Sprache.

Der Nachhaltigkeitskommunikation im deutschsprachigen Raum widmet sich die Konferenz MOVE am 1. und 2. Juni in Berlin. Die Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch digital möglich. Beim BME Sustainability Summit am 13. und 14. Juni in Darmstadt geht es um nachhaltige Beschaffung: Welche ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Belange gilt es in der Einkaufspraxis zu berücksichtigen?

Eine große Kulisse mit bekannten Namen – vor Ort und digital – bietet das Greentech Festival vom 14. bis 16. Juni in Berlin. Das Event versteht sich als globale Plattform zum Empowerment von Changemakern und zur Förderung innovativer, grüner Technologien.

Nachhaltigkeit im Herbst und Winter 2023: Viele offene Termine

Wie gestalten wir die zirkuläre Transformation der Gesellschaft und Wirtschaft? Dieser Frage widmet sich das Circular Futures Festival (voraussichtlich im September). Die Teilnahme ist digital oder in einem der lokalen Hubs von Circular Futures möglich. Um nachhaltige Innovation und nachhaltigen Wandel wiederum geht es in Offenbach beim Impact Festival (voraussichtlich im September).

Außerdem kommt der Sustainability Kongress nach Berlin: Am 18. und 19. Oktober wird darüber gesprochen, wie Unternehmen einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten können. Unternehmen und Entscheider aus der ganzen Welt treffen sich hingegen hier: beim ImpactFest in Den Haag/ Niederlande (voraussichtlich im November).

Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility als Fragen der Kommunikation: Darauf konzentriert sich der Deutsche CSR-Kommunikationskongress (voraussichtlich im November). Wegweisende Beiträge zur Transformation in eine nachhaltige Zukunft werden zum 16. Mal beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis (voraussichtlich im Dezember) in Düsseldorf ausgezeichnet.

Hinweis: Diese Veranstaltungsübersicht wird aktualisiert, sobald Terminverschiebungen oder Formatänderungen bekannt werden.

Die Sustainability-Events 2023 in der Übersicht: