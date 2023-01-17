Die wichtigsten Sustainability-Events 2026
Das Jahr 2025 hatte zahlreiche Veranstaltungen für die Nachhaltigkeits-Community zu bieten, unsere Redaktion war viel unterwegs und hat vor Ort berichtet. Und 2026 gab und gibt es nicht weniger spannende Veranstaltungen – auch wenn manche altbekannten Events pausieren (Move) oder sich konzeptionell neu ausrichten (Green Tech Festival).
Dafür kommen einige neue Veranstaltungen hinzu. Im Folgenden finden Sie die aktualisierten Empfehlungen unserer Redaktion. Weiter unten finden Sie eine tabellarische Übersicht (fast) aller relevanten Events rund um Nachhaltigkeitsmanagement, Corporate Sustainability und ESG. Wo treffen wir uns?
Sustainability im Sommer 2026: Konferenzen, Foren, Summits
Nach der Event-Sommerpause zeichnet die BAUM-Tagung (Nachbericht 2023) am 9. und 10. September in Rust unter dem Motto „Confiance en Europe – Zuversicht in Europa“ eine unternehmerische Perspektive auf ein starkes, wertebasiert agierendes Europa. Beim Startups for Tomorrow Festival am 15. September in München geht es um Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeit, Marketing und Aktivismus sowie HR und Leadership.
Internationale Plattform für Kreislaufwirtschaft
Eine internationale Plattform für die Kreislaufwirtschaft bietet der Cradle to Cradle Congress am 17. und 18. September in Berlin. Die Peer School for Sustainable Development lädt am 29. September zur think17 nach Frankfurt ein. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung trifft sich am 29. September zu seiner Jahreskonferenz in Berlin.
Nachhaltigkeitsveranstaltungen im Herbst und Winter 2026
Der European Sustainable Industry Summit 2026 findet am 13. Und 14. Oktober im belgischen Brüssel statt. Einen Tag später beginnt der Klimaschutztag der Klimaschutz-Unternehmen (Nachbericht 2025) in Berlin und bringt konkrete Lösungen für unternehmerischen Klimaschutz auf die Bühne. Der KONGRESS BW am 21. und 22. Oktober in Heidelberg liefert Impulse rund um Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft.
Nachhaltigkeit in der Kommunikation und am Bau
Um nachhaltiges Marketing geht es beim BAM! Bock auf Morgen Festival (Nachbericht 2025) am 4. und 5. November in Berlin. Am 17. November findet ebenfalls in Berlin die Jahreskonferenz des UN Global Compact Netzwerks Deutschland statt. Ebenfalls in Berlin dreht sich beim Klimafestival für die Bauwende vom 18. bis 19. November alles um nachhaltige Lösungen für die Baubranche.
Vom 23. bis 25. November wird das Grandhotel auf dem Petersberg bei Bonn zum Schauplatz der European Sustainability Week. Das Impact Festival (Nachbericht 2025) am 25. und 26. November in Frankfurt am Main bringt GreenTech-Startups und KMU, Nachhaltigkeitsmanager:innen von Unternehmen und Investor:innen für den nachhaltigen Wandel zusammen.
Den traditionellen Schlusspunkt im Sustainability-Veranstaltungskalender setzt schließlich der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (Nachbericht 2024) mit seiner angeschlossenen Konferenz am 3. und 4. Dezember in Düsseldorf.
Hinweis: Diese Übersicht wird aktualisiert, sobald Änderungen bekannt werden.
Die wichtigsten Sustainability-Events 2026 in der Übersicht:
|Veranstaltung
|Wann?
|Wo?
|SINN|MACHT|GEWINN-Kongress
|08. – 10.01.2026
|Berlin
|Handelsblatt Tagung Circular Economy
|22. + 23.01.2026
|Düsseldorf
|Nachhaltigkeitsmanagement
|27. + 28.01.2026
|Frankfurt (Main)
|Zukunft gestalten: Nachhaltigkeit und Unternehmenspraxis
|10.02.2026
|Frankfurt (Main)
|DIRK ESG-Tagung
|11.03.2026
|Frankfurt (Main)
|Circular Valley Convention
|11. + 12.03.2026
|Düsseldorf
|Corporate Diversity Summit
|18. + 19.03.2026
|Frankfurt (Main)
|VNU Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementtag
|24.03.2026
|Frankfurt (Main)
|Ecosummit
|25. + 26.03.2026
|Berlin
|Circular Design Summit
|25.03.2026
|Stuttgart
|Sustainability Days Schweiz
|[abgesagt]
|Basel (CH)
|ChangeNOW
|30.03. – 01.04.2026
|Paris (F)
|SCOPE 3 Summit
|14.04.2026
|Berlin
|Sustainable Economy Summit
|21. + 22.04.2026
|Berlin
|Earth Day
|22.04.2026
|weltweit
|Sustainability World Summit
|23. + 24.04.2026
|Frankfurt (Main)
|Digital Sustainability Summit
|23. + 24.04.2026
|Berlin
|Full Circle Basel
|23. + 24.04.2026
|Basel (CH)
|Energy Climate Tech Forum
|28.04.2026
|Wien (AT)
|transformIT europe
|05. – 08.05.2026
|Brüssel (BE)
|ZNU Zukunftskonferenz
|06. + 07.05.2026
|Essen
|Sustainability Standards Conference
|18.05.2026
|Frankfurt (Main)
|re:publica
|18. – 20.05.2026
|Berlin
|Sticks & Stones
|06.06.2026
|Berlin
|Sustainability osapiens Summit
|09. + 10.06.2026
|Mannheim
|Resilience Expo
|10.06.2026
|Mönchengladbach
|Climate Transformation Summit
|10. + 11.06.2026
|Berlin
|Scope 3 Innovation Forum
|16. + 17.06.2026
|Amsterdam (NL)
|Sustainability Consulting Summit
|22. + 23.06.2026
|Frankfurt (Main)
|Sustainability Summit
|24. + 25.06.2026
|Hamburg
|Sustainability Leadership Conference
|25.06.2026
|München
|Hamburg Sustainability Conference
|29. + 30.06.2026
|Hamburg
|BAUM-Tagung
|09. + 10.09.2026
|Rust
|Startups for Tomorrow Festival
|15.09.2026
|München
|Cradle to Cradle Congress
|17. + 18.09.2026
|Berlin
|Think17
|25.09.2026
|Frankfurt (Main)
|25. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung
|29.09.2026
|Berlin
|Sustainability Europe
|01. + 02.10.2026
|London (GB)
|European Sustainable Industry Summit 2026
|13. - 14.10.2026
|Brüssel (BE)
|Klimaschutztag der Kllimaschutz Unternehmen
|14. + 15.10.2026
|Berlin
|Handelsblatt Konferenz Corporate Climate Adaptation
|14. + 15.10.2026
|Düsseldorf
|Munich Climate Week
|19. - 25.10. 2026
|München
|Forum Nachhaltige Architektur
|21.10.2026
|Mannheim
|KONGRESS BW
|21. + 22.10.2026
|Heidelberg
|Beyond Economy Festival
|28.10.2026
|München
|BAM! Bock auf Morgen
|04. + 05.11.2026
|Berlin
|UN-Klimakonferenz COP 31
|09. – 20.11.2026
|Antalya (TR)
|Energiewende Kongress
|09. + 10.11.2026
|Berlin
|Sustainable Packaging Summit
|10. - 12.11.2026
|Utrecht (NL)
|UN GCD Jahreskonferenz
|17.11.2026
|Berlin
|Klimafestival für die Bauwende
|18. + 19.11.2026
|Berlin
|Zukunftstag Unternehmensengagement
|19.11.2026
|München
|European Sustainability Week
|23. - 25.11.2026
|Petersberg bei Bonn
|Konferenz für betriebliche Mobilität
|24. + 25.11.2026
|Heidelberg
|Impact Festival
|25. + 26.11.2026
|Frankfurt (Main)
|Deutscher Nachhaltigkeitspreis
|3. + 4.12. 2026
|Düsseldorf
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