Das Jahr 2025 hatte zahlreiche Veranstaltungen für die Nachhaltigkeits-Community zu bieten, unsere Redaktion war viel unterwegs und hat vor Ort berichtet. Und 2026 gab und gibt es nicht weniger spannende Veranstaltungen – auch wenn manche altbekannten Events pausieren (Move) oder sich konzeptionell neu ausrichten (Green Tech Festival).

Dafür kommen einige neue Veranstaltungen hinzu. Im Folgenden finden Sie die aktualisierten Empfehlungen unserer Redaktion. Weiter unten finden Sie eine tabellarische Übersicht (fast) aller relevanten Events rund um Nachhaltigkeitsmanagement, Corporate Sustainability und ESG. Wo treffen wir uns?

Bild: Sustainable Economy gGmbH, Jörg Farys Interaktive Formate wie die Fishbowl-Diskussion werden bei immer mehr Veranstaltungen eingesetzt.

Sustainability im Sommer 2026: Konferenzen, Foren, Summits

Nach der Event-Sommerpause zeichnet die BAUM-Tagung (Nachbericht 2023) am 9. und 10. September in Rust unter dem Motto „Confiance en Europe – Zuversicht in Europa“ eine unternehmerische Perspektive auf ein starkes, wertebasiert agierendes Europa. Beim Startups for Tomorrow Festival am 15. September in München geht es um Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeit, Marketing und Aktivismus sowie HR und Leadership.

Internationale Plattform für Kreislaufwirtschaft

Eine internationale Plattform für die Kreislaufwirtschaft bietet der Cradle to Cradle Congress am 17. und 18. September in Berlin. Die Peer School for Sustainable Development lädt am 29. September zur think17 nach Frankfurt ein. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung trifft sich am 29. September zu seiner Jahreskonferenz in Berlin.

Nachhaltigkeitsveranstaltungen im Herbst und Winter 2026

Der European Sustainable Industry Summit 2026 findet am 13. Und 14. Oktober im belgischen Brüssel statt. Einen Tag später beginnt der Klimaschutztag der Klimaschutz-Unternehmen (Nachbericht 2025) in Berlin und bringt konkrete Lösungen für unternehmerischen Klimaschutz auf die Bühne. Der KONGRESS BW am 21. und 22. Oktober in Heidelberg liefert Impulse rund um Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft.

Nachhaltigkeit in der Kommunikation und am Bau

Um nachhaltiges Marketing geht es beim BAM! Bock auf Morgen Festival (Nachbericht 2025) am 4. und 5. November in Berlin. Am 17. November findet ebenfalls in Berlin die Jahreskonferenz des UN Global Compact Netzwerks Deutschland statt. Ebenfalls in Berlin dreht sich beim Klimafestival für die Bauwende vom 18. bis 19. November alles um nachhaltige Lösungen für die Baubranche.

Vom 23. bis 25. November wird das Grandhotel auf dem Petersberg bei Bonn zum Schauplatz der European Sustainability Week. Das Impact Festival (Nachbericht 2025) am 25. und 26. November in Frankfurt am Main bringt GreenTech-Startups und KMU, Nachhaltigkeitsmanager:innen von Unternehmen und Investor:innen für den nachhaltigen Wandel zusammen.

Den traditionellen Schlusspunkt im Sustainability-Veranstaltungskalender setzt schließlich der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (Nachbericht 2024) mit seiner angeschlossenen Konferenz am 3. und 4. Dezember in Düsseldorf.

Bild: Greentech Festival Die Veranstalter hatten es 2025 nicht immer leicht. So kämpfte etwa das Green Tech Festival mit Ausstellerschwund.

Hinweis: Diese Übersicht wird aktualisiert, sobald Änderungen bekannt werden.

Die wichtigsten Sustainability-Events 2026 in der Übersicht: