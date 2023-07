Der Journalist und Redakteur Patrick Siegert ist festes Mitglied in der Redaktion des Portals „Sustainability". In seinen Interviews, Reportagen und Artikeln wirft er einen genauen Blick hinter die Kulissen der nachhaltigen Transformation. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören: Nachhaltige Unternehmensführung, Green Tech, Nachhaltigkeitsforschung und Gesetzgebung/ Regulatorik.

Patrick Siegert studierte Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie Philosophie an der Universität Mannheim. Einige Jahre sammelte er berufliche Erfahrungen im Bereich der Public Relations, unter anderem in der Architektur, der Politik, der Gewerkschaftsarbeit und im Sport. Zudem absolvierte er ein Volontariat für Wissenschaftskommunikation in der Presseabteilung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.