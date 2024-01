Scope 3 Action Group 2024 geht in zweite Runde

Über THE CLIMATE CHOICE Die B2B-Datenplattform von The Climate Choice bietet Zugang zu klimarelevanten Daten von Unternehmen und ihren Lieferanten, um den Weg in eine regenerative Zukunft zu beschleunigen. Die Plattform soll es Unternehmen ermöglichen, ihre eigene Klimawirkung und die ihrer Lieferanten transparent und strukturiert zu erfassen, Emissionen zu reduzieren und ein klimakompatibles Unternehmen zu werden.