Der blinde Fleck in vielen Unternehmen sind weiterhin die Scope 3-Emissionen. Zur Verbesserung eigener Lieferketten wurde beim Climate Transformation Summit 2023 die Scope 3 Climate Action Group gegründet. Worum es dem Zusammenschluss geht und was genau geplant ist.

Ein Großteil aller Emissionen entstehen entlang der Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Um den Klimaschutz von Lieferketten voranzutreiben, wurde auf dem Climate Transformation Summit 2023 am 11. und 12. Mai 2023 eine branchenübergreifende Unternehmensgruppe gegründet. Die „Scope 3 Climate Action Group“ adressiert KMU, OMEs und Hidden Champions, die die Klimaauswirkungen ihrer Lieferketten mit den internationalen Anforderungen vereinen wollen. Das verkündete das verantwortliche Unternehmen The Climate Choice in einer Pressemitteilung.

Zusammenarbeit, Inspiration, Best Practices

Im Einklang mit den internationalen Klimazielen: Die Mitglieder der Scope 3 Climate Action Group wollen sich dafür einsetzen, Emissionen zu reduzieren und bis 2050 in ihren Lieferketten Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Da es keine klaren Richtlinien gibt, wollen die Unternehmen untereinander, insbesondere mit ihren Lieferantinnen und Lieferanten, zusammenarbeiten. Durch Zusammenarbeit, Inspiration und Best Practices planen sie Daten zu erheben, Vertrauen zwischen Geschäftspartnern aufzubauen und sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen zu fördern. Die notwendige Lieferantenmanagement- und Klimaschutzplattform stellt The Climate Choice bereit.

Fünf Dimensionen ganzheitlicher Klimaleistung

Governance, Strategie, Transparenz und Risiko, KPIs und Metriken sowie Maßnahmen zur Dekarbonisierung: Die teilnehmenden Unternehmen orientieren sich an den fünf Dimensionen ganzheitlicher Klimaleistung. The Climate Choice arbeitet mit verschiedenen Expertinnen und Experten zusammen, um Wissen zu erweitern und Masterclasses über Klimatransformation und Dekarbonisierung der Lieferkette anzubieten.

Lara Obst, Gründerin von The Climate Choice, sagt dazu: „Wir haben uns zu den globalen Klimazielen verpflichtet, deutlich unter 2°C zu bleiben, das fordert eine Halbierung der Emissionen alle 10 Jahre. Dies kann nur in der Zusammenarbeit mit Lieferanten erreicht werden. Nur so können Maßnahmen in einem noch nie dagewesenen Tempo und Ausmaß umgesetzt werden. Mit The Climate Choice bieten wir hierzu die Plattform dazu.“

Unternehmen, die die Klimatransformation vorantreiben wollen, können sich jetzt die Mitgliedschaft in der Scope 3 Climate Action Group beantragen. Mehr über die Initiative erfahren sie zudem beim Webinar „Unlocking Supplier Climate Action“ am 27. Mai 2023.

Über THE CLIMATE CHOICE

Die B2B-Datenplattform von The Climate Choice bietet Zugang zu klimarelevanten Daten von Unternehmen und ihren Lieferanten, um den Weg in eine regenerative Zukunft zu beschleunigen. Die Plattform soll es Unternehmen ermöglichen, ihre eigene Klimawirkung und die ihrer Lieferanten transparent und strukturiert zu erfassen, Emissionen zu reduzieren und ein klimakompatibles Unternehmen zu werden. Beim CLIMATE TRANSFORMATION Summit 2023 brachte The Climate Choice nach eigenen Angaben über 600 Nachhaltigkeits- und Beschaffungsexperten zusammen.