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Klimaschutz

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Bild: Getty Images

Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen sowie zur Begrenzung der globalen Erderwärmung. Im unternehmerischen Kontext betrifft dies insbesondere Energieverbrauch, Produktionsprozesse, Lieferketten sowie betriebliche Mobilität. Für Unternehmen gewinnt Klimaschutz zunehmend an Bedeutung, da gesetzliche Rahmenbedingungen wie Emissionshandel, Berichtspflichten und Nachhaltigkeitsregulierungen konkrete Handlungsanforderungen vorgeben. 

Auf den Haufe-Portalen Sustainability, Controlling, Recht, Steuern und Immobilien finden Fach- und Führungskräfte fundierte Fachbeiträge, gesetzliche Einordnungen, Arbeitshilfen sowie praxisnahe Hinweise zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Unternehmen.

Klimaschutz auf dem Portal Sustainability

Klimastrategien und Emissionsreduktion

Das Portal Haufe Sustainability bietet fundierte Fachbeiträge zur Entwicklung und Umsetzung unternehmensweiter Klimastrategien. Im Fokus stehen Zielsysteme zur Emissionsreduktion, etwa im Einklang mit internationalen Standards und wissenschaftsbasierten Klimazielen. Praxisbeispiele und Leitfäden unterstützen bei der Identifikation wesentlicher Emissionsquellen sowie bei der Priorisierung von Maßnahmen. Ergänzend stehen Tools und Arbeitshilfen zur Verfügung, die Unternehmen bei der operativen Umsetzung begleiten.

CO₂-Bilanzierung und Reporting

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Erstellung von CO₂-Bilanzen nach anerkannten Standards. Haufe stellt methodische Grundlagen zur Verfügung, etwa zur Erfassung von Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen. Ergänzend werden Anforderungen aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung, insbesondere im Kontext der CSRD, eingeordnet. Musterberichte und Checklisten erleichtern die strukturierte Umsetzung.

Klimaschutz auf dem Portal Controlling

Integration von Klimazielen in die Unternehmenssteuerung

Das Portal Haufe Controlling zeigt, wie Klimaziele in bestehende Controlling-Systeme integriert werden können. Dabei werden Kennzahlensysteme, Zielvereinbarungen und Steuerungsmechanismen dargestellt, die ökologische und ökonomische Aspekte verbinden. Praxisbeiträge erläutern, wie Nachhaltigkeitskennzahlen in Reporting- und Planungsprozesse eingebunden werden und welche Auswirkungen dies auf die Unternehmenssteuerung hat.

Investitionsrechnung und Klimaschutzmaßnahmen

Ein weiterer Fokus liegt auf der Bewertung von Investitionen in klimarelevante Maßnahmen. Haufe bietet Rechenbeispiele zur Wirtschaftlichkeitsanalyse, etwa bei Energieeffizienzprojekten oder erneuerbaren Energien. Ergänzend werden Methoden zur Berücksichtigung von CO₂-Kosten und regulatorischen Risiken in Investitionsentscheidungen dargestellt.

Klimaschutz auf dem Portal Recht

Klimaregulierung und gesetzliche Anforderungen

Das Portal Haufe Recht stellt die relevanten gesetzlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen dar, insbesondere im Bereich Emissionshandel, Energie- und Umweltrecht. Die Inhalte erläutern Pflichten, Grenzwerte und Genehmigungserfordernisse. Kommentierungen und Gesetzeseinordnungen helfen bei der rechtssicheren Umsetzung regulatorischer Vorgaben und der Bewertung aktueller Entwicklungen.

Haftungsrisiken und Klimaklagen

Ein wachsender Schwerpunkt liegt auf rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit Klimaschutz. Haufe zeigt auf, unter welchen Voraussetzungen Unternehmen haftbar gemacht werden können, etwa bei unzureichender Berücksichtigung klimabezogener Risiken. Praxisbeiträge geben Hinweise zur Risikominimierung und zur Integration klimabezogener Aspekte in Compliance- und Governance-Strukturen.

Klimaschutz auf dem Portal Steuern

Steuerliche Förderung von Klimaschutzmaßnahmen

Das Portal Haufe Steuern bietet Fachbeiträge zu steuerlichen Anreizen für Investitionen in Klimaschutz, etwa im Bereich Energieeffizienz oder erneuerbare Energien. Dabei werden Abschreibungsmöglichkeiten und Förderprogramme eingeordnet. Rechenbeispiele und Arbeitshilfen unterstützen bei der Bewertung steuerlicher Effekte und der optimalen Nutzung von Förderinstrumenten.

CO₂-Bepreisung und steuerliche Auswirkungen
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der CO₂-Bepreisung und deren Auswirkungen auf Unternehmen. Haufe erläutert die Funktionsweise nationaler und europäischer Systeme sowie deren betriebswirtschaftliche Relevanz. Praxisbeispiele zeigen, wie CO₂-Kosten in die Finanzplanung und Kalkulation einbezogen werden können.

Klimaschutz auf dem Portal Immobilien

Energieeffizienz und Gebäudemanagement

Das Portal Haufe Immobilien bietet Inhalte zur Steigerung der Energieeffizienz von Immobilien. Im Fokus stehen gesetzliche Anforderungen, technische Maßnahmen und wirtschaftliche Bewertung. Praxisbeispiele zeigen, wie Unternehmen ihre Gebäude klimafreundlicher betreiben und regulatorische Vorgaben einhalten können.

Klimaschutz im Immobilienbestand

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Dekarbonisierung bestehender Immobilienportfolios. Haufe stellt Strategien und Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen im Gebäudebestand dar. Ergänzend werden rechtliche Anforderungen und Fördermöglichkeiten eingeordnet.

Klimaschutz ist ein zentrales Querschnittsthema für Unternehmen und erfordert eine integrierte Betrachtung über verschiedene Fachbereiche hinweg.

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KI vs. Klimaziele

Microsofts CO₂-Fußabdruck steigt um deutliche 25 Prozent

Microsofts neuer Nachhaltigkeitsbericht zeigt: Die Emissionen des Konzerns sind 2025 um 25 Prozent gestiegen. Hauptgründe sind der beschleunigte Ausbau von KI-Rechenzentren und ein Kurswechsel weg von ungebündelten Grünstromzertifikaten hin zu „echter, zusätzlicher CO₂-freier Energie“. Kurzfristig wird die Bilanz laut Microsoft härter, langfristig soll sie glaubwürdiger werden. Die Zeit für Microsoft rennt: Der Konzern will weiterhin bis 2030 klimapositiv werden. 
BAUM | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis 2026
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Fünf Persönlichkeiten für nachhaltige Transformation geehrt

Von Klimaforschung über ökologisches Design bis hin zu partizipativer Demokratie – BAUM e.V. zeichnet in diesem Jahr fünf Persönlichkeiten aus, die auf sehr unterschiedliche Weise zur nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen. Die Preisverleihung wirft ein Schlaglicht auf Akteure, die Nachhaltigkeit nicht nur denken, sondern konsequent umsetzen.
Ark Klimate
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Zukunftsmacher: Impact-Start-ups, die wirken

Ark Climate: Software hilft Städten, Klimaschutz effizient umzusetzen

Städte sind zentral für den Klimaschutz. Doch wirken ihre Maßnahmen, wie z.B. Förderprogramme, überhaupt? Und wie lässt sich die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Interessengruppen koordinieren? Eine ehemalige McKinsey-Beraterin unterstützt Städte bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Dazu hat sie eine Software gebaut, die genau auf deren Bedarfe zugeschnitten ist.
DW Die Wohnungswirtschaft 3/2026
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Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 03/2026

Klimaanpassung: Handlungsraum Wohnumfeld und Freiflächen

Extremwetterereignisse nehmen zu. Gefragt sind neue Ideen, wie die Resilienz von Städten, Siedlungen und Immobilienbeständen gestärkt werden kann. Ein Beispiel ist die „Schwammstadt“. Besonders im Außenraum von Quartieren liegen Potenziale. Vielfach lassen sich die Förderung von Aufenthaltsqualität, Biodiversität und nachhaltiger Mobilität mit kluger Außenraumgestaltung und digitalen Bewirtschaftungstools verbinden.
Header Daniel Dahm_TdW
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Treiber des Wandels im Portrait

Dr. Daniel Dahm – Lebensdienlichkeit als Maßstab

Wie gestalten wir eine Zukunft, die wirklich trägt? Dr. Daniel Dahm fordert uns heraus, Nachhaltigkeit radikal, und doch einfach, zu denken. Mit Konzepten wie der „Sustainability Zeroline“ und seinem Fokus auf Lebensdienlichkeit und Regeneration setzt er Maßstäbe für konsequentes Handeln. Dr. Anna Katharina Meyer porträtiert ihn im ersten Teil unserer neuen Serie „Treiber des Wandels im Portrait“.
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Zum Thema Klimaschutz
Haufe Shop: Nachhaltiges Bauen und Sanieren mit Holz
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Holz ist der Baustoff der Zukunft im Wohnungsbau und für den Klimaschutz. Er ist CO2-neutral, nachwachsend, energieeffizient und trägt zur Wohngesundheit bei. Dieses Buch zeigt, wie Immobilieneigentümer:innen am besten vorgehen können, wenn sie mit Holz bauen bzw. sanieren möchten.
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