Klimaschutz: Holzbauinitiative der Bundesregierung

Die Bundesregierung will bis zum Jahr 2030 das Bauen mit Holz vorantreiben. Dazu hat das Kabinett eine Initiative beschlossen – Geld gibt es nicht, aber viel indirekte Unterstützung.

Etwa sieben Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus der Errichtung und Modernisierung von Gebäuden, teilt die Bundesregierung mit: "Holz als Baustoff speichert CO2, statt es zu verursachen und soll zukünftig eine wichtigere Rolle beim Klimaschutz spielen."

Das Kabinett hat deshalb am 21.6.2023 den von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) vorgelegten Entwurf einer Holzbauinitiative beschlossen. Die sieht bereits der Koalitionsvertrag vor.

Klimaschutz mit Holzbau: Das plant die Bundesregierung

Die Holzinitiative setzt überwiegend auf indirekte Unterstützung. Zu acht genannten Handlungsfeldern zählt etwa, dass der Bund als Vorbild selbst mehr mit Holz baut. Forschung, Innovation, Wissen und Fachkräfte sollen gesichert werden, ebenso die Rohstoffversorgung. Auch Gesetze und Verordnungen sollen überprüft werden, um den Holzbau zu erleichtern.

Die Regierung will zudem Hemmnisse für den Holzbau abbauen und gleiche Wettbewerbschancen mit anderen Baumaterialien schaffen. Zur Umsetzung wollen Ministerin Geywitz und Minister Özdemir regelmäßig mit den Bundesländern und Verbänden reden: Dort gibt es teilweise schon eigene Programme und Initiativen, die den Holzbau fördern.

In einer "Handreichung Holzbauinitiative" nennt die Bundesregierung folgende bautechnologischen Vorteile und wirtschaftlichen Potenziale des Baustoffs Holz im Überblick:

hoher Vorfertigungsgrad und kurze Bau- und Bezugszeiten und somit geringere Störungen im Bau-

umfeld und höhere Akzeptanz von Bauvorhaben,

Nutzung der Option des seriellen und modularen Bauens,

ein geringes Gewicht bei hoher Tragfähigkeit und Flexibilität bei der Aufstockung von Gebäuden oder der Wohnraumerweiterung,

gute Möglichkeiten einer späteren Kaskadennutzung und Recyclingfähigkeit, unter anderem durch Zweitverwendung- oder -verwertung der Holzkonstruktion sowie

regionale Versorgungs-, Liefer- und Wertschöpfungsketten.

Handreichung Holzbauinitiative und weitere Informationen

Holz: Der Rohstoff für serielles Bauen

"Um mehr bezahlbaren und guten Wohnraum zu schaffen, in dem sich die Menschen wohl fühlen, wollen wir das serielle und modulare Bauen verbessern. Holz eignet sich hier besonders gut", so Geywitz. Es sei leicht, vielfältig einsetzbar, langlebig und wiederverwendbar. Zudem sei Holz ein heimischer Rohstoff ohne große Transportwege. Dies zu nutzen spare Transportkosten, erhöhe die regionale Wertschöpfung und verbessereden lokalen Wirtschaftskreislauf.

Die Holzbauquote in Deutschland bleibt laut Geywitz noch hinter dem Stand des Möglichen zurück. Während im Ein- und Zweifamilienhausbau bereits eine Quote von 26 Prozent erreicht wurde, liegt sie demnach beim mehrgeschossigen Wohnungsbau noch unter fünf Prozent. Dieses Potenzial will die Holzbauinitiative unter anderem erschließen.

Zur Umsetzung der Initiative sind verschiedene Dialogformate mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden geplant. Am 10.10.2023 findet die Auftaktveranstaltung in Berlin statt. Als Kernelement soll ein regelmäßiger "Runder Tisch Holzbau" des Bundes eingerichtet werden.





