Zweitwohnungssteuer: Auch neue Satzungen verfassungswidrig?

Bild: Adobe Systems, Inc. Wer eine Zweitwohnung hat, muss in vielen Städten und Gemeinden eine Extrasteuer dafür zahlen. Über die Berechnungsgrundlage gibt es immer wieder Streit (Symbolbild)

Nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts mussten mehrere Kommunen in Deutschland neue Satzungen zur Erhebung der Zweitwohnungssteuer erlassen. Ein Gutachten kommt zu dem Schluss, dass viele der Regelungen "denselben Denkfehler" enthalten wie die alten. Damit wären auch sie klageanfällig.

Das Bundesverfassungsgericht hatte vor knapp zwei Jahren eine alte Berechnungsmethode für die Zweitwohnungssteuer für verfassungswidrig erklärt. Mehrere Kommunen in Deutschland mussten in Folge dessen neue Satzungen zur Erhebung der Steuer verabschieden. Laut einem Gutachten des Hamburger Steuerrechtsexperten Prof. Dr. Dennis Klein im Auftrag des Eigentümerverbandes Haus & Grund Schleswig-Holstein dürften jedoch auch viele der neuen kommunalen Satzungen vor den Gerichten keinen Bestand haben – sollten Eigentümer dagegen klagen.

Gutachten: Bodenrichtwerte oder Einheitswerte – beides falsch

"Die neuen Satzungen haben denselben Denkfehler wie die alten", sagte der Vorsitzende des Landesverbandes, Alexander Blažek. Er bezieht sich auf die gutachterliche Stellungungnahme von Klein. Der Sachverständige kommt zu dem Ergebnis, dass insbesondere der Bodenrichtwert, der bei einigen der neuen Satzungen in Schleswig-Holstein zur Ermittlung des Lagewertes herangezogen wurde, als Bezugsgröße genauso ungeeignet sein dürfte wie die vormaligen Einheitswerte, aufgrund derer das Bundesverfassungsgericht die Satzungen aufgehoben hatte.

"Sofern bei Bezugnahme auf Bodenrichtwerte keine Mitberücksichtigung der Kriterien Mietaufwand beziehungsweise ortsübliche Vergleichsmiete erfolgt, entspricht eine Zweitwohnungsteuer nicht mehr den Maßstäben von Art. 105 Abs. 2a GG an eine Aufwandsteuer", zitierte Blažek aus dem Gutachten. Man müsse diese Steuer ja deshalb bezahlen, weil man als Inhaber einer Zweitwohnung als wirtschaftlich leistungsfähig angesehen wäre. Ein angemessener Maßstab könnte zum Beispiel die ortsübliche Vergleichsmiete sein, da sie hinreichend realitätsnah den mit der Zweitwohnung verbundenen Aufwand typisiert abbildet. In den neuen Satzungen werde die Zweitwohnungssteuer aber quasi mit der Grundsteuer gleichgestellt, so Blažek weiter.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Berechnungsmethode für die Zweitwohnungssteuer im Juli 2019 auf Grundlage seines sogenannten "Grundsteuer-Urteils" von April 2018 gekippt. Damals hatte der Erste Senat die zugrundeliegenden Vorschriften zur Einheitsbewertung von Grundstücken nach den Verhältnissen von 1964 für verfassungswidrig erklärt.

VG Schleswig bewertet Wirksamkeit der Zweitwohnungssteuersatzungen unterschiedlich

Nach Ansicht von Haus & Grund Schleswig-Holstein ist es nicht nachvollziehbar, dass die Gemeinden bei der Beschlussfassung über ihre Zweitwohnungssteuersatzung beispielsweise nicht dem Steuermaßstab des jährlichen Mietaufwands – wie etwa die Landeshauptstadt Kiel es handhabt – gefolgt sind, sondern sich für die nicht nur wesentlich komplexere und gegebenenfalls auch benachteiligende Berechnungsmethode entschieden haben.

Der Landesverband weist auf zwei aktuelle Beschlüsse des Verwaltungsgerichts (VG) Schleswig hin, die zu ganz unterschiedlichen Bewertungen der Wirksamkeit der Zweitwohnungssteuersatzungen kommen. So hält die 4. Kammer des Gerichts den Satzungsmaßstab in einem der Beschlüsse für unwirksam (Beschluss v. 29.3.2021; Az. 4 B 2/21), im anderen Beschluss spricht sich das Gericht für die Wirksamkeit der Satzung an sich aus (Beschluss v. 21.4.2021; Az. 4 B 7/21).

"Anzumerken ist hierbei, dass das Gericht die jeweilige Satzung lediglich summarisch geprüft hat. Wie ein Gericht im Hauptsacheverfahren entscheiden wird, ist daher derzeit wie auch grundsätzlich nicht im Vorfeld absehbar", so Blažek abschließend.





