Ist Fernwärme gut für die Energiewende? Das kann bezweifelt werden. Der Anteil fossil genutzter Energiequellen ist weiterhin hoch. Auch sonst gibt es Vorwürfe gegen die Branche. Eine neue Folge L'Immo-Podcast mit John Miller, stellvertretender Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Fernwärme.

Im zweiten Jahr des Krieges in der Ukraine schossen die Fernwärmekosten plötzlich in ungeahnte Höhen. Das machte einen bis dahin recht guten Ruf kaputt. Und außerdem? Es gibt verschiedene Kritikpunkte an dieser Form des Heizens: mangelnde Preistransparenz, die lange Vertragsbindung, den sogenannten Anschluss- und Benutzungszwang, der im Zusammenhang mit Fernwärme eine große Rolle spielt.

Auf der anderen Seite stehen auch positive Faktoren, wie die Versorgungssicherheit und die immer größer werdenden grünen Komponenten im Fernwärmemix. Die Branche scheint die Kritik erkannt zu haben und versucht nun gegenzusteuern.

