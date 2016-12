07.05.2015 | Top-Thema

Brandenburger-Hof-Gespräch: Strategien der Energieversorgung

Bild: Thorsten George, Berlin

Immer mehr Wohnungsunternehmen beschäftigen sich mit der Frage, ob sie in die Energieerzeugung und -verteilung einsteigen wollen. Damit geraten die bisherigen Fronten zwischen Wohnungswirtschaft und Energiewirtschaft in Bewegung. Im Zentrum des 19. Brandenburger-Hof-Gesprächs stand die Frage: Sollen Wohnungsunternehmen in eigener Regie eine Energiestrategie umsetzen oder dafür besser mit Partnern zusammenarbeiten?mehr