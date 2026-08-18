Themenseite

Energieversorgung

Windkraftrotor, Sonnenblume
Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Unter dem Begriff Energieversorgung versteht man die Belieferung mit Nutzenergie, also mit elektrischem Strom oder mit Wärme.

Die im Rahmen der Energieversorgung bereitgestellten, direkt nutzbaren Formen von Energie können aus fossilen – und somit begrenzt verfügbaren – Trägern (Erdöl, Kohle) freigesetzt oder aus regenerativen Quellen (z. B. Windkraft, Photovoltaik, Solar- und Geothermie, Gezeitenkraftwerke) erschlossen werden. Zudem ist die Gewinnung von Energie via Kernspaltung zu nennen.

Die Belieferung des Endnutzers mit Energie übernehmen verschiedene Energieversorgungsunternehmen, z. B. kommunale Stadtwerke. Über die vergangenen Jahre wuchs jedoch das Interesse von Wohnungsunternehmen an diesem Wirtschaftszweig.

Energieversorgung als Wettbewerbsfaktor

Die Energieversorgung ist für Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ein relevantes Thema, weil die Belastung durch Nebenkosten, umgangssprachlich auch als „zweite Miete“ bezeichnet, heutzutage für Mieter zu einem wichtigen Entscheidungskriterium bei der Wahl ihrer Wohnung geworden ist.

Dezentrale Energieversorgung

Inzwischen bieten viele Wohnungsunternehmen Mietern zu günstigeren Konditionen dezentral gewonnene Energie, die entweder im Rahmen eines Contractings vom Energieversorger oder aber von einer Energietochter des Wohnungsunternehmens vertrieben wird. Stabilität und Effizienz der dezentralen Energiegewinnung fußen hierbei auf der strategischen Kombination geeigneter komplementärer Verfahren, zum Beispiel der Kombination von Kraft-Wärme-Kopplung in Blockheizkraftwerken (BHKW) mit Photovoltaikanlagen.

Solaranlage Freifläche Erneuerbare Energie
Solaranlage Freifläche Erneuerbare Energie
Studie Energiebeschaffung

Chancen der Energiewende: Wie Unternehmen trotz steigender Kosten profitieren können

Die Energiewende bringt steigende Energiekosten mit sich, doch sie bietet auch neue Chancen. Unternehmen, die sich auf nachhaltiges Energiemanagement fokussieren, können sowohl ihre Umweltziele erreichen als auch wirtschaftliche Vorteile nutzen. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Strategien Unternehmen einsetzen können, um die Energiewende trotz höherer Kosten als Chance zu nutzen und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Energieversorgung
Haufe Shop: Energiewende in Kommunen
Energiewende in Kommunen

Die Energiewende ist keine Option, sondern eine kommunale Pflichtaufgabe. Das Buch bietet einen Überblick über das Thema Wärmeplanung – von zukünftigen Energiequellen und finanziellen Aspekten bis hin zur Einbindung der Bürger und konkreten Berechnungen. Mit Beispielen gelungener Projekte.
Fachbeiträge & Kommentare
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 3.3.6 Energetischer Zustand
Kommentar
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 5.7 Verbesserung der Energieversorgung, Wasserversorgung und Entwässerung
Kommentar
Synopse GEG – GModG / § 1 Zweck und Ziel
Beitrag
Synopse GEG – GModG / § 1 Zweck und Ziel
Beitrag
Bauliche Veränderung des Ge... / 1.4.2 Grundlegende Umgestaltung
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
1.053
Geringwertiges Wirtschaftsgut
935
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
569
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
430
Reverse Charge Verfahren
382
Kurzfristige Beschäftigung
261
Schenkung
244
Doppelte Haushaltsführung
226
Eingruppierung TVöD
215
Festsetzungsverjährung
211
Verwandte Themen
Energiemanagement Erneuerbare Energien Energie Energieeffizienz Klimaschutz Immobilien-Podcast Nachhaltigkeit Heizung Wärmepumpe Wohnungswirtschaft Wohnungsunternehmen Nebenkostenabrechnung Strom Wohnimmobilien Stromkosten Mieterstrom ESG (Environmental Social Governance) Solarenergie Immobilienunternehmen Gebäudesanierung Nachhaltigkeitsmanagement Digitalisierung Krieg in der Ukraine Umweltschutz CSRD Versorgung EU-Kommission EuGH Strompreis Klimawandel