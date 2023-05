Bild: HAMBURG WASSER/ Uli Perrey Das Quartier Jenfelder Au ist ein 35 Hektar großes Areal der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne in Hamburg

Es ist ein in Deutschland bisher einmaliges Projekt für die Entwässerung und die gleichzeitige Energieerzeugung durch die Trennung von Abwasser in Schwarz-, Grau- und Regenwasser. Das Konzept, das in Hamburg umgesetzt wird, geht auf – und findet im Ausland erste Nachahmer.