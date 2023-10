L'Immo, der Podcast von Haufe.Immobilien: Tipps für ein erfolgreiches Immobilienmarketing

Dass zurzeit jede Immobilie zu guten Konditionen über den Ladentisch geht, ist selbst in dieser Zeit ein Mythos. Oft steckt viel Gehirnschmalz dahinter, meint Professor Dr. Stephan Kippes, Professor für Immobilienmarketing an der HfWU Nürtingen-Geislingen, in unserer neuen L’Immo-Folge. Weiter