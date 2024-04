Die Transformation der Quartiere und Innenstädte ist ein Thema unserer Zeit. Es gibt dafür viele hochprofessionelle Berater. Und eine Initiative, die einem immer wieder begegnet: Dirk Labusch hat heute im L’Immo-Podcast Stefan Müller-Schleipen zu Gast, Geschäftsführer der Stadtretter.

Die Transformation der Innenstädte ist nicht statisch, es gibt kein Handbuch dafür, es gibt aber auch keinen geborenen Problemlöser. Lösungsmöglichkeiten können von verschiedenen Seiten her kommen, nicht nur von professionellen Beratungsunternehmen. Die Initiative Stadtretter ist in der Corona-Zeit entstanden.

Sie punkten mit dem Blick von außen und haben durchaus Erfolge vorzuweisen. Aus einer unkonventionellen Herangehensweise ist eine ernstzunehmende Bewegung geworden. Wer sind die Stadtretter, wie gehen sie vor? Und was ist so schlecht an Insellösungen? Antworten gibt Geschäftsführer Stefan Müller-Schleipen im L'Immo-Podcast mit Dirk Labusch.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee