Sind fernablesbare Heizungsmessgeräte eingebaut, stehen Mietern seit 1.1.2022 monatliche Verbrauchsinformationen zu. Wie diese auszusehen haben und was Vermieter zusätzlich beachten müssen, ist Thema im neuen L'Immo-Podcast von Dirk Labusch mit Oliver Stamm, Stefan Klotz und Dietmar Wall.

Es soll Wohnungsunternehmen geben, die ihre Mieter monatlich per Brief über deren Verbrauch informieren. Ob das rechtlich sinnvoll ist, bezweifeln die Protagonisten im neuesten L'Immo-Podcast. Allerdings: Kommt der Gebäudeeigentümer der Verpflichtung zur monatlichen Bereitstellung der Verbrauchsinformation nicht fristgerecht nach, können Mieter Kostenkürzungen von bis zu sechs Prozent geltend machen.

Viele Messdienstleister bieten nun Apps an, um Mietern Informationen zur Verfügung zu stellen. Die können zwar einen Teil der Lösung darstellen. Der Königsweg liegt jedoch eher in einem Mieterportal. Problem nur: Man muss den Mieter dazu erziehen, dieses auch zu nutzen. Wie das gehen kann, hören Sie in unserem neuesten L’Immo-Podcast mit Oliver Stamm, Geschäftsführer Casavi, Stefan Klotz, Business Development Manager bei Haufe-Lexware Real Estate und Rechtsanwalt Dietmar Wall vom Deutschen Mieterbund.

