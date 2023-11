Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften

Gefahrstoffe: Arbeiten mit Asbest: Neue Gefahrstoffverordnung bringt viele Änderungen

Trotz eines Asbest-Verbots seit 1993 sind auch heute noch viele Beschäftigte asbesthaltigen Materialien ausgesetzt. Die neue Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), die im August 2023 in Kraft tritt, wird daher neue Regelungen auch in Hinsicht auf Asbest umsetzen. Was sind die wichtigsten Änderungen der neuen GefStoffV? Weiter