L'Immo – Der Podcast für die Immobilienwirtschaft
Hintergründig, persönlich, journalistisch: L’Immo ist der meinungsbildende Podcast der Fachmagazine DW Die Wohnungswirtschaft und immobilienwirtschaft.
Die Chefredakteure Iris Jachertz und Dirk Labusch laden Entscheider aus der Immobilienbranche als Experten zum etwa 30-minütigen Gespräch ein. Es geht dabei um aktuelle Themen einer Branche, die sich in permanentem Wandel befindet. Die großen Herausforderungen lauten Strukturwandel, Mobilitätswände und die Erreichung von Klimaschutzzielen. Es werden Entwicklungen diskutiert und Lösungen erörtert.