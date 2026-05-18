Nachhaltiges Bauen: In Zukunft keine Wahl mehr
In Deutschland wird Nachhaltigkeit gerade von Wirtschaftlichkeit verdrängt. In Dänemark ist sie noch ein wesentlicher Teil der Ausschreibung. Beim Thema Ökobeton zeigt sich, wie Startups zu kämpfen haben. Regulatorik hemmt.
Unternehmen betrachten Deutschland immer mehr als Versuchslabor: Klappt die Realisierung von Projekten in diesem risikoaversen Land, so klappt sie überall. Der Schlüssel sind Bauherren, die vorangehen. Dabei kann Bauen mit ökologischem Beton in bestimmten Fällen wirtschaftlich sein. Doch die Immobilienbranche wartet darauf, dass das auf breiter Front geschieht und vor allem auf skalierbare Modelle.
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