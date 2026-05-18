L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Nachhaltiges Bauen: In Zukunft keine Wahl mehr

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Dirk Labusch
Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
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Bild: Haufe Online Redaktion Hoang Anh Nguyen, Chief Growth Officer der Eco-Locked GmbH, zu Gast im L'Immo-Podcast

Es gibt eine Szene in Deutschland, die sich mit ökologischem Bauen befasst. Sie hat es schwer gerade, ist aber nicht totzukriegen. Dirk Labusch unterhält sich heute im L‘Immo-Podcast mit Hoang Anh Nguyen, Chief Growth Officer der Eco-Locked GmbH.

In Deutschland wird Nachhaltigkeit gerade von Wirtschaftlichkeit verdrängt. In Dänemark ist sie noch ein wesentlicher Teil der Ausschreibung. Beim Thema Ökobeton zeigt sich, wie Startups zu kämpfen haben. Regulatorik hemmt.

Unternehmen betrachten Deutschland immer mehr als Versuchslabor: Klappt die Realisierung von Projekten in diesem risikoaversen Land, so klappt sie überall. Der Schlüssel sind Bauherren, die vorangehen. Dabei kann Bauen mit ökologischem Beton in bestimmten Fällen wirtschaftlich sein. Doch die Immobilienbranche wartet darauf, dass das auf breiter Front geschieht und vor allem auf skalierbare Modelle.

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Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Neubau , Nachhaltigkeit , Wohnungsbau
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