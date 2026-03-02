Immobilienwirtschaft: Veranstaltungen und Events 2026
Termine im September 2026
|Termin
|Veranstaltung
|Ort
|Veranstalter
|02.09.2026
|Kompetenz:revier "Umfragen in den Revieren: Ein Dialog zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis“
|Leipzig
BBSR - Bundesinstitut für Bau-. Stadt- und Raumforschung,
|02.09.2026
|BFW ImmoLounge
|Berlin
BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V.,
|02.-03.09.2026
|VdW-Verbandstag 2026
|Koblenz
Die Wohnungswirtschaft Rheinland-Westfalen (VdW),
|02.-03.09.2026
|Immobilien-Dialog Hamburg
|Hamburg
Heuer Dialog,
|07.-08.09.2026
|Energiesprong Festival 2026
|Berlin
Deutsche Energie-Agentur (Dena),
|08.09.2026
|Die Zukunft des Wohnens - Im Alter
|Bochum
EBZ Akademie,
|08.09.2026
|Potsdamer Immobilien Gespräch
|Potsdam
IMMOCOM,
|08.-09.09.2026
|VdW Südwest Verbandstag 2026
|Kassel
Die Wohnungswirtschaft Südwest (VdW),
|09.09.-13.09.2026
|Nord Bau
|Neumünster
Holstenhallen Neumünster GmbH 2026,
|09.-11.09.2026
|Bildungsbergtour 2026
|Neuhausen
BBA - Akademie der Immobilienwirtschaft e. V.,
|14.-16.09.2026
|19. Bundeskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik
|Köln
BBSR, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- & Raumforschung,
|17.09.2026
|Hamburger Immobilien Kongress
|Hamburg
IMMOCOM,
|17.-18.09.2026
|Deutscher Verwaltertag 2026
|Berlin
VDIV Verband der Immobilienverwalter Deutschland e. V.
|21.-22.09.2026
|Jahreskonferenz Bildungsimmobilien
|Frankfurt am Main
Heuer Dialog,
|22.09.2026
|BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. Bauträgertag
|Köln
BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V.,
|22.-25.09.2026
|Security Essen
|Essen
Messe Essen GmbH,
|23.09.2026
|Jahreskongress Industrielles Bauen
|Hanau
Heuer Dialog,
|23.-24.09.2026
|Baden-Badener Tage der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
|Baden-Baden
Akademie der Wohnungs- & Immobilienwirtschaft (AWI),
|23.-26.09.2026
|Workation in Neapel 2026
|Neapel
BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter,
|24.09.2026
|Immobilienwirtschaftliche Herbstkonferenz
|Berlin
ZIA - Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.,
|24.09.2026
|Erfurter Immobilien Gespräch
|Erfurt
IMMOCOM,
|26.09.2026
|IMMO Messe Esslingen
|Esslingen
Südwest Media Network GmbH,
Termine im Oktober 2026
|Termin
|Veranstaltung
|Ort
|Veranstalter
|01.10.2026
|Chemnitzer Immobilien Gespräch
|Chemnitz
IMMOCOM,
|01.10.2026
|34. Tag Sächsischer Wohnungsgenossenschaften
|Dresden
Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG),
|05.-07.10.2026
|EXPO Real
|München
Messe München GmbH,
|12.-14.10.2026
|WohWi im Dialog 2026
|Reit im Winkl
VdW Die Wohnungswirtschaft Bayern,
|13.-15.10.2026
|Smart Country Convention
|Berlin
Messe Berlin GmbH & bitkom,
|15.10.2026
|11. Fachtagung bfb barrierefrei bauen
|Köln
Rudolf Müller Mediengruppe,
|16.10.2026
|Rechtskongress
|Tegernsee
IVD Süd e. V.,
|21.-22.10.2026
|DW Werkstatt
|Hamburg
DW Die Wohnungswirtschaft,
|28.10.2026
|BACtwin2026:
Forum zur Digitalisierung
des technischen Gebäudemanagements
|Mainz
Hochschule Mainz,
|28.10.2026
|Landesverband Mitteldeutschland: 31. Mitteldeutscher Immobilientag
|Leipzig
BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V.,
|28.-30.10.2026
|52. Fachgespräch zum WEG
|Fischen / Allgäu
eid Evangelischer Immobilienverband Deutschland e.V.,
|29.10.2026
|36. Ordentlicher Verbandstag
|Jena
Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.,
Termine im November 2026
|Termin
|Veranstaltung
|Ort
|Veranstalter
|03.11.2026
|Bankendialog Rheinland - Wie finanzieren wir die Transformation vor Ort?
|Neuss
EBZ Akademie,
|04.11.2026
|Nürnberger Verwaltertage 2026
|Nürnberg
BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter,
|09.-10.09.2026
|Jahreskongress Cradle to Cradle
|Offenbach am Main
Heuer Dialog,
|11.-12.11.2026
|Jahreskongress ESG
|Düsseldorf
Heuer Dialog,
|12.-13.11.2026
|Hamburger Verwaltertage
|Hamburg
BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter,
|12.-13.11.2026
|Family Office Real Estate Day
|Bensberg
Ruecker Consult,
|16.-17.11.2026
|4. Bundesdeutsche Strukturwandeltagung
|Halle (Saale)
BBSR - Bundesinstitut für Bau-. Stadt- und Raumforschung,
|17.11.2026
|Tag der Wohnungswirtschaft
|Berlin
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V
|17.-18.11.2026
|Tagung Smarte Wohnungswirtschaft
|Jena
vtw Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V.,
|18.11.2026
|Kirchliche Immobilien neu gedacht - Transformation in die Zukunft
|Berlin
eid Evangelischer Immobilienverband Deutschland,
|25.11.2026
|BFW Jahresessen 2026
|Berlin
BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V.,
|25.11.2026
|Immobilien-Dialog Düsseldorf
|Düsseldorf
Heuer Dialog,
|25.-26.11.2026
|Fachmarktimmobilien-Kongress
|Frankfurt am Main
Heuer Dialog,
|25.11.2026
|Deutsche Wohnen GRI 2026
|Frankfurt am Main
GRI Club,
|26.11.2026
|Erfurter Verwaltertag 2026
|Erfurt
BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter,
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