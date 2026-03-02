Messen, Tagungen und Kongresse

Immobilienwirtschaft: Veranstaltungen und Events 2026

Die wichtigsten Veranstaltungen der Immobilienbranche von September bis November 2026 im Überblick.
Haufe Online Redaktion
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Bild: iStockphoto Save the Date: Alle wichtigen Veranstaltungen der Immobilienbranche im Überblick

Termine im September 2026

TerminVeranstaltungOrtVeranstalter
02.09.2026Kompetenz:revier "Umfragen in den Revieren: Ein Dialog zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis“Leipzig 

BBSR - Bundesinstitut für Bau-. Stadt- und Raumforschung, 

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02.09.2026BFW ImmoLoungeBerlin

BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V., 

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02.-03.09.2026VdW-Verbandstag 2026Koblenz

Die Wohnungswirtschaft Rheinland-Westfalen (VdW),

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02.-03.09.2026Immobilien-Dialog HamburgHamburg

Heuer Dialog, 

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07.-08.09.2026Energiesprong Festival 2026Berlin

Deutsche Energie-Agentur (Dena), 

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08.09.2026Die Zukunft des Wohnens - Im AlterBochum

EBZ Akademie, 

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08.09.2026Potsdamer Immobilien GesprächPotsdam

IMMOCOM,

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08.-09.09.2026VdW Südwest Verbandstag 2026Kassel

Die Wohnungswirtschaft Südwest (VdW),

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09.09.-13.09.2026Nord BauNeumünster

Holstenhallen Neumünster GmbH 2026,

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09.-11.09.2026Bildungsbergtour 2026Neuhausen

BBA - Akademie der Immobilienwirtschaft e. V.,

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14.-16.09.202619. Bundeskongress Nationale StadtentwicklungspolitikKöln

BBSR, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- & Raumforschung,

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17.09.2026Hamburger Immobilien KongressHamburg

IMMOCOM,

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17.-18.09.2026Deutscher Verwaltertag 2026Berlin

VDIV Verband der Immobilienverwalter Deutschland e. V.

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21.-22.09.2026Jahreskonferenz BildungsimmobilienFrankfurt am Main

Heuer Dialog, 

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22.09.2026BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. BauträgertagKöln

BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V., 

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22.-25.09.2026Security EssenEssen

Messe Essen GmbH,

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23.09.2026Jahreskongress Industrielles BauenHanau

Heuer Dialog, 

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23.-24.09.2026Baden-Badener Tage der Wohnungs- und ImmobilienwirtschaftBaden-Baden

Akademie der Wohnungs- & Immobilienwirtschaft (AWI),

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23.-26.09.2026Workation in Neapel 2026Neapel

BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter, 

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24.09.2026Immobilienwirtschaftliche HerbstkonferenzBerlin

ZIA - Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.,

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24.09.2026Erfurter Immobilien GesprächErfurt

IMMOCOM,

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26.09.2026IMMO Messe EsslingenEsslingen

Südwest Media Network GmbH,

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Termine im Oktober 2026

TerminVeranstaltungOrtVeranstalter
01.10.2026Chemnitzer Immobilien GesprächChemnitz

IMMOCOM, 

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01.10.202634. Tag Sächsischer WohnungsgenossenschaftenDresden

Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG),

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05.-07.10.2026EXPO RealMünchen

Messe München GmbH, 

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12.-14.10.2026WohWi im Dialog 2026Reit im Winkl

VdW Die Wohnungswirtschaft Bayern, 

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13.-15.10.2026Smart Country ConventionBerlin

Messe Berlin GmbH & bitkom, 

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15.10.202611. Fachtagung bfb barrierefrei bauenKöln

Rudolf Müller Mediengruppe, 

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16.10.2026RechtskongressTegernsee

IVD Süd e. V., 

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21.-22.10.2026DW WerkstattHamburg

DW Die Wohnungswirtschaft, 

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28.10.2026BACtwin2026:
Forum zur Digitalisierung 
​des technischen Gebäudemanagements		Mainz

Hochschule Mainz,

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28.10.2026Landesverband Mitteldeutschland: 31. Mitteldeutscher ImmobilientagLeipzig

BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V., 

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28.-30.10.202652. Fachgespräch zum WEGFischen / Allgäu 

eid Evangelischer Immobilienverband Deutschland e.V.,

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29.10.202636. Ordentlicher VerbandstagJena

Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.,

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Termine im November 2026

TerminVeranstaltungOrtVeranstalter
03.11.2026Bankendialog Rheinland - Wie finanzieren wir die Transformation vor Ort?Neuss 

EBZ Akademie,

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04.11.2026Nürnberger Verwaltertage 2026Nürnberg

BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter, 

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09.-10.09.2026Jahreskongress Cradle to CradleOffenbach am Main

Heuer Dialog, 

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11.-12.11.2026Jahreskongress ESGDüsseldorf

Heuer Dialog, 

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12.-13.11.2026Hamburger VerwaltertageHamburg

BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter,

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12.-13.11.2026Family Office Real Estate DayBensberg

Ruecker Consult,

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16.-17.11.20264. Bundesdeutsche StrukturwandeltagungHalle (Saale)

BBSR - Bundesinstitut für Bau-. Stadt- und Raumforschung, 

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17.11.2026Tag der WohnungswirtschaftBerlin

GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V

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17.-18.11.2026Tagung Smarte WohnungswirtschaftJena

vtw Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V.,

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18.11.2026Kirchliche Immobilien neu gedacht - Transformation in die ZukunftBerlin

eid Evangelischer Immobilienverband Deutschland,

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25.11.2026BFW Jahresessen 2026Berlin

BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V.,

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25.11.2026Immobilien-Dialog DüsseldorfDüsseldorf

Heuer Dialog, 

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25.-26.11.2026Fachmarktimmobilien-KongressFrankfurt am Main 

Heuer Dialog, 

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25.11.2026Deutsche Wohnen GRI 2026Frankfurt am Main 

GRI Club, 

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26.11.2026Erfurter Verwaltertag 2026Erfurt

BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter, 

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Schlagworte zum Thema:  Messe , Kongress , Veranstaltung , Wohnungswirtschaft , Immobilienwirtschaft
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