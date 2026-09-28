L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

So revolutioniert KI das Immobiliengeschäft

KI in der Immobilienwirtschaft: Hype, Werkzeug oder Betriebssystem? Die einen schwärmen von ChatGPT, KI-Agenten und dem Ende des Excel-Zeitalters. Die anderen fragen sich, warum der ROI auf dem Kontoauszug noch fehlt. Ein L'immo-Podcast mit Viktor Weber von Acquirepad.
Jörg Seifert
Jörg Seifert
Managing Editor "Immobilienwirtschaft"
Header Viktor Weber, Acquirepad
Bild: Haufe Online Redaktion Heute im L'Immo-Podcast: Viktor Weber, Mitgründer und Geschäftsführer Acquirepad

Laut JLL-Studie haben 92 Prozent der befragten Immobilienentscheider KI implementiert oder planen das in diesem Jahr. Gleichzeitig sagen nur fünf Prozent, die KI-Ziele seien größtenteils erreicht. Das ist eine Lücke, über die wir heute sehr genau sprechen müssen.

KI im Immobiliengeschäft: Wie es funktioniert

Der heutige Gast im L'Immo-Podcast ist Viktor Weber, Mitgründer und Geschäftsführer von Acquirepad, einem KI-Betriebssystem und Datenlayer für Immobilienunternehmen. Acquirepad macht Daten für KI nutzbar, verbindet vorhandene Systeme und ergänzt sie um spezialisierte Softwaremodule etwa für Ankauf, Vermietung, Portfoliomanagement, Capital Raising oder Verkauf. 

Weber hat Studienabschlüsse in Immobilienwirtschaft und Informatik, lehrt an verschiedenen Institutionen und publiziert seit mehr als zehn Jahren zu Technologie in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Sein jüngster IREBS-Standpunkt trägt den Titel: "AI beyond the Hype – Wir müssen reden".

Gastgeber Jörg nimmt ihn beim Wort.

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Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Künstliche Intelligenz (KI) , Immobilienwirtschaft
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