Laut JLL-Studie haben 92 Prozent der befragten Immobilienentscheider KI implementiert oder planen das in diesem Jahr. Gleichzeitig sagen nur fünf Prozent, die KI-Ziele seien größtenteils erreicht. Das ist eine Lücke, über die wir heute sehr genau sprechen müssen.

KI im Immobiliengeschäft: Wie es funktioniert

Der heutige Gast im L'Immo-Podcast ist Viktor Weber, Mitgründer und Geschäftsführer von Acquirepad, einem KI-Betriebssystem und Datenlayer für Immobilienunternehmen. Acquirepad macht Daten für KI nutzbar, verbindet vorhandene Systeme und ergänzt sie um spezialisierte Softwaremodule etwa für Ankauf, Vermietung, Portfoliomanagement, Capital Raising oder Verkauf.

Weber hat Studienabschlüsse in Immobilienwirtschaft und Informatik, lehrt an verschiedenen Institutionen und publiziert seit mehr als zehn Jahren zu Technologie in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Sein jüngster IREBS-Standpunkt trägt den Titel: "AI beyond the Hype – Wir müssen reden".

Gastgeber Jörg nimmt ihn beim Wort.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns gleich auf:

Haufe

Spotify

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee