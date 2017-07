Die Bundesregierung erwägt bei weiter steigenden Mieten die Erhöhung des Wohngeldes Bild: Haufe Online Redaktion

Sollten die Mieten in der nächsten Legislaturperiode weiter steigen, stellt die Bundesregierung Wohngelderhöhungen in Aussicht. Das steht in einem "Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft", den das Kabinett am Mittwoch beschlossen hat.

Anfang Januar war das Wohngeld erstmals seit 2009 wieder an die Entwicklung der Mieten und Einkommen angepasst worden. Die Bautätigkeit hat laut Bundesregierung noch nicht das nötige Niveau erreicht, um die aktuellen Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu lösen.

In immer mehr Städten und Gemeinden komme es zu Wohnungsengpässen, steigenden Mieten und hohen Preisen für Wohneigentum, heißt es in dem Bericht aus dem Bauministerium. "Davon sind immer mehr Haushalte betroffen, zunehmend auch Haushalte mit mittleren Einkommen", sagte Bauministerin Barbara Hendricks.

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Städten wie Berlin, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Köln oder München berge sozialen Sprengstoff, so Hendricks. Wer hier wohne, gebe teilweise mehr als ein Drittel seines Einkommens für die Warmmiete aus.



Dritter Bericht der Bundesregierung über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland und Wohngeld-und Mietenbericht 2016