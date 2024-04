Von energetischer Gebäudesanierung über Energieberatung in Wohngebäuden bis E-Mobilität: Der Förderkompass 2024 des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) liefert einen Überblick zu allen relevanten staatlichen Förderprogrammen.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) setzt für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zahlreiche Förderprogramme um — auch solche, die einen Beitrag für den Klimaschutz leisten. Einen Überblick zu alten und neuen Förderprogrammen liefert der Förderkompass, der jedes Jahr aktualisiert wird. Jetzt ist die Ausgabe 2024 ist erschienen.

Neben einer ersten Orientierung über die Förderprogramme in den Bereichen Energie und Wirtschaft gibt es auch Basisinformationen wie Antragsberechtigungen, Förderhöhen und Kontaktmöglichkeiten.

An wen richtet sich der BAFA-Förderkompass?

Der Förderkompass richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), an Privatpersonen und an Kommunen. Welche Zielgruppen für welches Förderprogramm antragsberechtigt sind, welche nicht und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, wird für jedes Förderprogramm aufgelistet.

Förderkompass: Fokusthemen im Jahr 2024

Im Fokus stehen im Förderkomapss 2024 die Bereiche Energie und Klimaschutz. Von Gebäudesanierung über Kälte-Klimaanlagen bis hin zum Thema E-Lastenräder und Elektromobilität — diese Programme nehmen vor dem Hintergrund des Klimaschutzes eine essenzielle Stellung bei der Energiewende Deutschlands ein, teilt das BAFA mit.

Hierunter fallen unter anderem die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, die Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude sowie die Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme, ebenso wie die Bundesförderung Aufbauprogramm Wärmepumpe.

BAFA Förderkompass 2024: Die Förderprogramme





