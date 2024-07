Wie wird eine Gründerin zur Gründerin? Und wie schafft sie es, nicht aufgefressen zu werden von den Herausforderungen? Lena Tuckerman weiß es. Sie hat die Vermietungsplattform Mietz und das Netzwerk Freti ins Leben gerufen. Heute ist sie zu Gast im L'Immo-Podcast bei Dirk Labusch.

Es war während der Coronazeit. Lena Tuckermann, Gründerin der Vermietungsplattform Mietz und des Netzwerks Freti, entwickelte eine Plattform für Hilfsangebote für das Einkaufen. Als sie als Studentin eine Wohnung suchte und mit dem langwierigen Vermietungsprozedere in Verbindung kam, kam sie auf die Idee, eine weitere Plattform zu gründen, die den gesamten Vermietungsprozess abbilden sollte – und zwar in einem Zeitraum, in dem sich ein Espresso trinken ließe.

Mietz ist weit gekommen. Doch mit dem Erfolg kamen auch ein paar Probleme. Es stellten sich Führungsfragen. Nach einem Jahr Tätigkeit gründete Tuckermann schließlich das Netzwerk Freti für jüngere Führungskräfte in der Immobilienwirtschaft. Eine Erfolgsgeschichte.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee