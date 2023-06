Auf wen hört die Immobilienbranche? Reicht es, selbst kluge Dinge zu sagen oder wird es wichtiger, Menschen, die schon klug sind, zuzuhören? Ein L'Immo-Gespräch mit Susanne Eickermann-Riepe, Vorstandschefin der RICS Deutschland, über Vordenker und Influencer in den sozialen Netzwerken.

Es gibt natürlich auch in der Immobilienwelt solche, die in den sozialen Netzwerken Informationen raushauen, aber eigentlich nichts zu sagen haben. Nur wem es gelingt, dass die eigenen Themen aufgegriffen werden oder eine Diskussion anstoßen, kann auch tatsächlich Vordenker der Branche sein. Bräuchte es diese Leute? Und wer kann diese Funktion ausfüllen? Tobias Just? Eike Becker? Oder gibt es mehr Frauen, die zu Vordenkerinnen werden?

Dirk Labusch hat in der aktuellen L’Immo-Folge Susanne Eickermann-Riepe, die Vorstandsvorsitzende der RICS Deutschland, zu Gast. Hören Sie doch mal rein …

IMMOBILIENWIRTSCHAFT mit allen Sinnen

Dieses Gespräch im L'Immo-Podcast ist Teil des Titelthemas "Die Vordenker und ihre Social-Media-Strategien" aus der aktuellen Ausgabe 05/2023 des Fachmagazins IMMOBILIENWIRTSCHAFT.

