Schärferes Klimaschutzgesetz fordert Immobilienbranche heraus

Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden, fünf Jahre früher als zuvor geplant – so das Ziel. Um das zu schaffen, hat sich das Bundeskabinett heute auf ein ambitionierteres Klimaschutzgesetz geeinigt. Auf die Immobilienbranche kommen erheblich mehr Anstrengungen zu.

In mehreren Stufen will die Bundesregierung ihr neu gestecktes Klimaziel erreichen: Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen im Vergleich zum Referenzjahr 1990 um 65 Prozent statt wie bislang geplant um 55 Prozent gesenkt werden. Bis 2040 soll die Treibhausgasminderung dann schon bei 88 Prozent liegen. Dieser Zwischenschritt wurde neu gesetzt. Und für 2045 statt wie zunächst anvisiert bis 2050 soll Deutschland dann klimaneutral sein.

Das ist der Kern des Referentenentwurfs aus dem Umweltministerium für eine Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetzes, dem das Kabinett am 12.5.2021 zugestimmt hat. Ein Extra-Beschluss, der das Gesetz begleitet, sieht vor, dass Vermieter die Hälfte der Kosten beim seit dem 1.1.2021 geltenden sogenannten CO2-Preis auf Heizöl und Gas übernehmen müssen. Außerdem sollen im Gebäudebereich die Neubaustandards erhöht und Heizungen, die ausschließlich mit fossilen Brennstoffen betrieben werden können, nicht mehr gefördert werden, heißt es in dem Anhang.

Im Sektor "Gebäude" soll nach dem Wunsch der Bundesregierung der Ausstoß von 118 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2020 auf 67 im Jahr 2030 gesenkt werden. Das Heizen mit Öl und Gas im Gebäudesektor ist ein Knackpunkt. Um alleine das Etappenziel bis 2030 erreichen zu können, müsste etwa die energetische Sanierungsrate ab 2023 auf 1,6 bis 1,9 Prozent pro Jahr verdoppelt werden, geht aus einer Grafik der Boston Consulting Group (BCG) hervor, die der Redaktion vorliegt – außerdem dürften ab 2023 bei Austausch oder Neubau auch keine neuen Öl- oder Gasheizungen mehr installiert werden.

Immobilienbranche: Ohne Fördergeld kein Klimaschutz in Gebäuden

Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft sehen mit dem verschärften Klimaschutzgesetz große Herausforderungen auf die Branche zukommen. Klimaneutralität für Wohnungen werde nur mit erheblichem finanziellen Aufwand möglich und umsetzbar sein, sagte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. Die energetische Sanierung gehöre zu den kostenaufwändigsten Maßnahmen beim Klimaschutz und die Nutzung erneuerbarer Energien sei durchweg teurer, als die Verwendung fossiler Energie.

Die Klimaziele müssten für die nachhaltig agierenden Wohnungsunternehmen ökonomisch machbar und für Mieter sozial abgefedert sein. "Deshalb brauchen Gebäudeeigentümer in Deutschland einen langfristigen Rechtsanspruch auf Förderung für Klimaschutzmaßnahmen, die am Ende den Mietern eine Garantie auf eine annähernd warmmietenneutrale energetische Sanierung ermöglicht", forderte Gedaschko. Die Wohnungswirtschaft mache sich angesichts des Tempos, in dem aktuell neue Regelungen wie das Klimagesetz ohne finanzielle und soziale Folgenabschätzung getroffen werden, ernsthaft Sorgen um Mieter und Vermieter.

Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschuss ZIA, mahnte darüber hinaus an, die richtigen, technologieoffenen und wirkungsvollen Methoden zum Klimaschutz anzuwenden. "Wer zum Beispiel mehr Dämmung bei Gewerbeimmobilien fordert, wird höhere Kühlkosten ernten", so der ZIA-Chef. Daher müsse die Bundesregierung die Innovationspartnerschaft zwischen Verwaltung und Branche aus der vorigen Legislatur wieder aktivieren. "Das war schon einmal erfolgreich und tut jetzt not", so Mattner. Der ZIA lege zudem Wert darauf, dass das Aufkommen aus der CO2-Bepreisung im Gebäudesektor nicht ausschließlich zur Senkung der EEG-Umlage genutzt und somit zweckentfremdet wird. "Der Gebäudesektor muss auch aus diesen Mitteln Unterstützung für dieses ambitionierte Projekt erhalten", so Mattner abschließend.

Klimaschutzgesetz 2021: Reaktion auf BVerfG-Beschluss

Das alte Klimaschutzgesetz (KSG) war im Dezember 2019 verabschiedet worden. Am 24.3.2021 entschied das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), dass dieses Gesetz die Klimaziele nur unzureichend regelt. Moniert wurde vor allem, dass klar definierte Vorgaben für die Minderung der CO2-Emissionen nach 2030 fehlten. Die im KSG 2019 getroffenen Regelungen bis zum Jahr 2030 sind verfassungsgemäß. Der Gesetzgeber wurde verpflichtet, bis Ende 2022 nachzubessern.

Im Klimaschutzgesetz 2021 wurden die Klimaschutzziele nach 2030 festgelegt und die Sektorziele angepasst. Zu den Maßnahmen gehören "in einer ausgewogenen Kombination Anreize, Regeln und Förderung aus dem Bundeshaushalt", teilte das federführende Bundesumweltministerium (BMU) mit. Ein Sofortprogramm mit ersten Schritten zur Umsetzung der Klimaziele soll noch im Mai 2021 auf den Weg gebracht werden. Unter anderem ist eine zusätzliche Förderung von insgesamt bis zu acht Milliarden Euro geplant – allerdings mit zusätzlichen Vorgaben.

Die Europäische Union hatte das Klimaziel bis 2030 zuvor von 40 Prozent auf 55 Prozent angehoben. Auf europäischer Ebene will die Kommission im Juli 2021 konkrete Vorschläge zu europäischen Maßnahmen für mehr Klimaschutz machen, die bis Ende des Jahres finalisiert werden sollen. Das novellierte Bundes-Klimaschutzgesetz sieht daher eine Evaluierung im Jahr 2022 vor. Wie die konkreten Minderungsziele ab 2030, die das Gesetz für jedes einzelne Jahr festlegt, zwischen den Sektoren aufgeteilt werden, soll 2024 entschieden werden. Ein Expertenrat für Klimafragen soll alle zwei Jahre einen Bericht über die bisherige Zielerreichung und über Trends vorlegen, teilte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) mit.

BMU-"Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes"

Klimapakt Deutschland – Begleitender Beschluss des Bundeskabinetts vom 12.5.2021





