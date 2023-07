In schwierigen Zeiten entdecken selbst Einzelkämpfer den Sinn von Gemeinschaften. Gilt das auch für Maklerinnen und Makler? L‘Immo-Gast Sven Keussen, geschäftsführender Gesellschafter von Rohrer Immobilien, beobachtet eine wachsende Offenheit.

Ein Allheilmittel sind Gemeinschaftsgeschäfte nicht. Und in den sozialen Netzwerken wird auch immer wieder die Frage gestellt, ob solche Geschäfte noch sinnvoll sind in Zeiten, in denen sowieso gefühlt jede Immobilie über die Portale in alle Wohnungen kommt.

Sven Keussen, geschäftsführender Gesellschafter von Rohrer Immobilien, meint dagegen, Gemeinschaftsgeschäfte seien geradezu eine Pflicht, wenn man das Wohl des Kunden im Auge hat und sich in einem speziellen regionalen Markt oder einer Assetklasse nicht wirklich auskennt. Daraus hat sich im aktuellen L'Immo-Podcast mit Host Dirk Labusch ein spannendes Gespräch entwickelt – auch über Franchising, den Maklerverbund DAVE und den sich wandelnden Maklerberuf.

