Immobilienmakler

08.07.2015 | Bilderserie

Datingbörsen für den Immobilienmarkt - jenseits ausgetretener Pfade

Bild: smmove Deutschland GmbH

In der ohnehin verunsicherten Maklerbranche versuchen seit einigen Monaten auch noch diverse Onlineportale, ins Vermittlungsgeschäft zwischen Wohnungsanbietern und Mietwilligen einzusteigen. Im Grundsatz liefern diese Portale Eigentümern eine Vorauswahl an potenziellen Mietern, auf Basis von Daten, die Wohnungssuchende beim Anmelden angeben müssen. Im Folgenden eine beispielhafte Auswahl – mittlerweile existieren zahlreiche kleinere Börsen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die sich in Preisgestaltung und Struktur ähneln:mehr