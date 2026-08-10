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Praxiswissen für Immobilienmakler
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Praxiswissen für Immobilienmakler

Dieses Fachbuch führt Sie in das Maklerrecht ein und zeigt, welche persönlichen und fachlichen Voraussetzungen Sie als Immobilienmakler benötigen. Zudem informiert es Sie über aktuelle Rechtsprechung und Änderungen zum Bestellerprinzip mit der Provisionsregelung für Immobilienmakler bis hin zu den Pflichtangaben zum Energieausweis in Immobilieninseraten. Rechtssichere und verständliche Erklärungen helfen Ihnen, alle Anforderungen sicher umzusetzen!
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Mehr Erfolg bei der Immobilienvermarktung

Erfolg ohne Barrieren: Mehr Reichweite für Immobilienprofis

Bei der Vermarktung von Immobilien ist die Sichtbarkeit des Inserates ein besonders entscheidender Faktor. Denn nur mit größtmöglicher Reichweite kann genug Aufmerksamkeit auf das angebotene Objekt gelenkt und die Nachfrage gesteigert werden. Genau dabei steht Kleinanzeigen gewerblichen Immobilienprofis zur Seite und unterstützt sie bei der optimalen Objektplatzierung.
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Praxiswissen Immobilien und Steuern

Der Autor Dieter Steck liefert das komplette Wissen, um die Regelungen des Steuerrechts bei Immobiliengeschäften nachzuvollziehen. Sie erhalten kompetente Unterstützung zur rechtssicheren Minimierung der Steuerlast.
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KI-Anwendungen für Immobilienmakler

Es geht um die Einsatzmöglichkeiten von KI speziell für Maklerbüros - ob im CRM-System, bei der Texterstellung oder bei Bildern und Videos. Anhand von Beispielen gibt es Impulse zur Optimierung von Routineaufgaben und wertvolle Einblicke, um Arbeitsabläufe zu verbessern und Kosten zu senken. 
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Dieses Fachbuch führt Sie in das Maklerrecht ein und zeigt, welche persönlichen und fachlichen Voraussetzungen Sie als Immobilienmakler benötigen. Zudem informiert es Sie über aktuelle Rechtsprechung und Änderungen zum Bestellerprinzip mit der Provisionsregelung für Immobilienmakler bis hin zu den Pflichtangaben zum Energieausweis in Immobilieninseraten. Rechtssichere und verständliche Erklärungen helfen Ihnen, alle Anforderungen sicher umzusetzen!
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Teil II Mietprozessrecht / 2.4 Räumungsfrist
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