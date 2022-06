Bauland: Wissen, was das Grundstück hergibt

Advertorial: Digitale Vermietung: Hybride Makler: Nah am Kunden und schnell durch Digitalisierung

Das Hamburger Unternehmen moovin steigert die Anzahl an regionalen Mitarbeitern und verfügt über rund 120 Wohnungsberater und Fotografen – Tendenz steigend. Samt innovativer Software will der hybride Makler neue Standards in der modernen Wohnraumvermietung setzen. Weiter