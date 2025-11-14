Vor- und Nachteile des Modulbaus im Überblick

Der Modulbau bietet Wohnungsbauern Vorteile wie Kostensicherheit und verkürzte Bauzeiten, er ist jedoch kein Garant für günstiges Bauen. Entscheidend sind die richtige Planung, hohe Abnahmemengen und effiziente Logistik.

Der Modulbau bringt eine Reihe an Vorzügen mit, ist aber nicht das Allheilmittel für alle Herausforderungen der Baubranche. "Ein guter Weg ist es, Prozesse, Konstruktionen und Anforderungen zu reduzieren und vereinfachen – wie etwa beim Hamburg Standard oder bei der novellierten Niedersächsischen Bauordnung“, sagt Dilek Ruf, Geschäftsführerin der Hannoverschen BBU Gruppe, deren Schwerpunkt Architektur und Projektentwicklung sind.

Für manche Bauaufgaben werde der Modulbau die richtige Lösung sein, aber nicht für alle. "In dieser Diskussion wird oft so getan, als würde das modulare Bauen alle unsere Probleme lösen – als sei das nur eine Frage der Skalierung", kritisiert die Architektin. Dem sei allerdings mitnichten so. Aus Rufs Sicht ist der Modulbau nur eine von vielen Technologien, die uns voranbringen kann.

So funktioniert Modulbau am besten im großen Maßstab auf der grünen Wiese – sprich, auf neu erschlossenen Grundstücken. Allerdings gibt es in Deutschland schon jetzt einen enormen Flächenfraß. Pro Tag werden derzeit 51 Hektar unbebauter Boden für Gebäude und Straßen asphaltiert und bebaut. Das entspricht 71 Fußballfeldern täglich. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den täglichen Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche bis zum Jahr 2030 auf weniger als 30 Hektar pro Tag zu reduzieren.

Damit dennoch Wohnraum dazukommen kann, müssen Städte nachverdichtet werden. Das ist mit Modulbau aber nur bedingt möglich. Vor allem in teils komplexe Baulücken wie zwischen 1950er-Jahre-Flachbauten und Gründerzeit-Brandwänden ist das nicht so leicht. "In Innenstädten ist es sehr schwierig, Modulbauten anzubinden und sie an die individuellen Grundstücksanforderungen anzupassen", sagt Ingo Malter, Geschäftsführer der Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft in Berlin.

Fabian Viehrig vom GdW sieht die Gegenüberstellung von konventionellem gegenüber modularem Bauen als Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen. "Wir sollten nicht konventionell gegen modular auszuspielen, sondern wir brauchen alles, was da ist, um der Wohnungsnot entgegenzuwirken", sagt er. Dabei befinden wir uns derzeit in einem Wettkampf gegen die Zeit, gibt er zu bedenken. "In ein paar Jahren wird sich der Fachkräftemangel drastisch verschlimmern." Die Bauziele können wir aus seiner Sicht nur erreichen, wenn wir mehr industriell bauen. "Es ist kein Entweder-oder, sondern die verschiedenen Bauweisen sollten einander ergänzen."

Kosteneffizienz und Zeitersparnis durch Standardisierung

Viele gehen davon aus, Modulbau sei unter freien Marktbedingungen kostengünstiger als der konventionelle Bau. Doch das ist derzeit nicht bewiesen. Als Technologie ist modulares Bauen nicht per se günstiger. Der Kostenvorteil entsteht erst bei hohen Wiederholungsraten – egal welche Bautechnologie dabei zum Einsatz kommt, bekräftigt Malter: "Der Vorteil im Modulbau ergibt sich erst aus dem Seriellen. Darauf kann sich die Bauindustrie gut einstellen."

Architektin Ruf hat Zweifel, dass dieser Skalierungseffekt so schnell eintritt. "Kostenvor- und -nachteile heben sich beim Modulbau und seriellen oder konventionellen Bau bei gleicher Qualität und Quantität auf", erklärt sie. Was aber passiert, ist eine Monopolisierung, die in anderen Wirtschaftszweigen keine gute Basis fairer Verhandlungen ist."

Da sich Bauprojekte stets stark voneinander unterscheiden, ist ein Kostenvergleich zwischen konventionellem und modularem Bauen schwierig. Die Kosten hängen immer auch stark von den Anforderungen ab. "Bei gleicher Lage, gleichen Anforderungen und gleicher Qualität gibt es keinen Preisunterschied", meint Ruf. Sie baut Gebäude vor allem konventionell und seriell, hat aber auch schon Richtpreisangebote bei Modulbauern angefragt, zum Beispiel für ihr Wohnbauprojekt "Hanova Krausenhöfe" bei dem 63 neue Wohnungen errichtet wurden. Preislich wäre der Bau vermutlich sogar teurer geworden auf Grund der innerstädtischen Lage und des anspruchsvollen Baufelds wie auch der Tiefgarage.

Das größte Sparpotenzial lässt sich beim Thema Bauen nicht unbedingt technisch erreichen, da sind sich viele Experten einig. "Es finden vor der Bauphase zu viele, zu lange, zu komplexe und kostspielige Prozesse statt", gibt Architektin Ruf zu bedenken. Allein die Aufstellung eines Bebauungsplans dauert mitunter fünf Jahre, darauf folgt noch die Planungsphase. Bauherren müssen bis zur Baugenehmigung zahlreiche Gutachten einholen. "Bis man handlungsfähig ist, vergehen schon mal mehrere Jahre, die Finanzierung läuft dann aber schon", sagt sie.

Kosten sparen: Der Hamburg Standard

Dass sich mit jeder Bauchtechnologie immense Kosten sparen lassen, wenn man die Überregulierung herunterfährt, zeigt der Hamburg Standard. Dabei handelt es sich um den Empfehlungskatalog einer Hamburger Initiative, der zufolge sich Baukosten um bis zu 2.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche reduzieren lassen. Dazu wird bei Bauvorhaben auf bestimmte Vorgaben verzichtet, ohne dass die Gebäude dabei an Qualität einbüßen. Derzeit werden diese Empfehlungen bei Pilotprojekten in Hamburg getestet.

Dabei gibt der Hamburger Standard auch Empfehlungen ab, wie der Modulbau sein Potenziale möglichst kostengünstig entfalten kann. Empfohlen werden unter anderem sogenannte "Design & Build"-Ausschreibungen, bei denen Planung und Bau an denselben Gewinner vergeben und auf starre Planungsvorgaben verzichtet wird. Besonders bei größeren Projekten lohne es sich außerdem, gemeinsam mit anderen Wohnungsunternehmen auszuschreiben, um von Mengenrabatten zu profitieren. Die Zahlungspläne sollten flexibel gestaltet sein, damit auch Module, die noch im Werk lagern, bereits finanziert werden können – das spart teure Zwischenfinanzierungen.

Begleitende Informationskampagnen und Werkstattgespräche helfen, Akzeptanz für diese Bauweise zu schaffen. Nicht zuletzt empfiehlt es sich, die Erfahrung der Anbieter frühzeitig einzubinden und Leistungen wie Außenanlagen oder Tiefgaragen im Zweifel separat auszuschreiben, aber die Schnittstellenkosten im Blick zu behalten.

GdW Rahmenvereinbarung 2.0

Dass günstiger Modulbau möglich ist, hat die Rahmenvereinbarung 2.0 des GdW gezeigt. Das ist ein deutschlandweit gültiger Vertrag mit 20 Bauunternehmen und 25 Baukonzepten für serielles und modulares Bauen. Ziel ist es, den Bau bezahlbarer Wohnungen deutlich zu beschleunigen und zu vergünstigen.

Die Rahmenvereinbarung macht es 3.000 Wohnungsunternehmen möglich, direkt auf geprüfte Systeme und Anbieter zurückzugreifen, ohne jede einzelne Bauleistung neu ausschreiben zu müssen. Das günstigste Angebot innerhalb des Rahmenvertrags liegt bei 2.370 Euro pro Quadratmeter, das teuerste bei 4.370. Im Median lag der Angebotspreis bei 3.210 Euro pro Quadratmeter, was deutlich weniger ist als auf dem freien Markt. Zum Vergleich: Bei einer Auswertung von Bauvorhaben in Hamburg sind für das Mediangebäude rund 4.260 Euro an Baukosten pro Quadratmeter Wohnfläche angefallen, also 33 Prozent mehr als der Durchschnittsangebotspreis in der GdW-Rahmenvereinbarung.

Günstige Preise sind also realisierbar, gerade bei hohen Abnahmezahlen. Allerdings herrschen auf dem freien Markt andere Bedingungen als bei einem Wettbewerb wie der GdW-Rahmenvereinbarung. Kritiker der Modulbauweise mahnen: Solange es keinen Nachweis gibt, dass modulares Bauen günstiger ist, gebe es auch keinen Grund, diese Bauweise zu fördern. Das bestätigt Michael Neitzel, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Neitzel Consultants. Er sitzt mit am Runden Tisch "serielles, modulares und systemisches Bauen" der Bundesregierung und unterstützt die gleichnamige Geschäftsstelle der Bundesstiftung Bauakademie. Der Ökonom gibt zu bedenken: "Selbst wenn Modulbauer günstiger produzieren könnten als der Markt – sie müssen es nicht unbedingt tun". Modulares Bauen kann also günstiger sein, aber ohne die nötigen Anreize und die richtigen Rahmenbedingungen wird das nicht automatisch Realität.

Womit der Modulbau aber schon jetzt punkten kann, ist die Kostensicherheit: Während der Bauzeit wird in der Regel nichts umgeplant, Witterungen spielen ebenfalls keine Rolle. Dadurch lassen sich Preise schon bei Abschluss der Planungsphase präzise kalkulieren. Das schützt Bauherren vor unerwarteten Kostensteigerungen während der Bauphase.

Zeit ist Geld

Der entscheidende Vorteil des Modulbaus liegt in der verkürzten Bauzeit. So lassen sich das Fundament und der Keller eines Gebäudes parallel fertigen. Dadurch bleiben Anwohner vor monate- oder jahrelangem Lärm verschont – in der Regel entstehen die Gebäude auf der Baustelle innerhalb von Wochen.

Die gesamte Projektdauer muss nicht zwingend kürzer sein als beim konventionellen Bau. "Modulares Bauen setzt eine deutlich längere Planungsphase voraus“, sagt Markus Steppler, Geschäftsführer der Modulbaufirma Derix. Anders als beim konventionellen Bau wird im Modulbau nicht baubegleitend geplant: es gibt vor Baubeginn eine lange, detaillierte Planungsphase. Dabei erstellt der Modulbauer einen digitalen Zwilling des Gebäudes, in dem er jedes kleine Detail – bis hin zur Positionierung der Steckdosen im Gebäude – festgelegt.

Aber auch das hat einen Vorteil: Modulbauer können Auftraggebern Terminsicherheit bieten. Immerhin gibt es keine witterungs- oder planungsbedingten Verzögerungen. Das ist gerade bei termingebundenen Projekten ein Vorteil, etwa bei Schulen oder Kitas, die nach den Ferien pünktlich ihre Pforten öffnen wollen. Lässt sich eine Immobilie früher nutzen oder weiterverkaufen, sparen Auftraggeber Geld, weil sie ihren Baukredit schneller bedienen können.

Höhere Anfangsinvestitionen bei Produktionsanlagen nötig

Eine Herausforderung beim Modulbau sind die Anfangsinvestitionen. Modulbauer müssen eingangs Fabrikhallen bauen lassen und Maschinen anschaffen. Konventionelle Baustellen sind im Vergleich dazu schneller einzurichten. Diese Anfangskosten machen sich auch in den Produktionskosten bemerkbar. Deshalb rentieren sich bei der Kostenkalkulation hohe Abnahmezahlen für Modulbauer am meisten – die Maschinen amortisieren sich so schneller.

Berater Michael Neitzel sieht im Modulbau noch viel Besserungspotenzial: "Modulbauer haben ihre Lernkurve noch nicht voll durchschritten. Sie können ihre Produktionslogistik und weitere Verfahren in Zukunft optimieren." So fertigen viele Modulbauer in Deutschland noch halbautomatisch. Sollte der Robotereinsatz eines Tages technisch weiter ausgebaut werden, könnte die Produktion noch effizienter werden.

Logistische Herausforderungen beim Transport großer Module

Die fertigen Module müssen auf die Baustelle gelangen. Das kann zu einer komplexen logistische Aufgabe werden. Überschreiten die Module Standardmaße, fallen sie unter Schwer- und Sondertransporte, was umfangreiche Genehmigungen und individuelle Routenplanung erfordert. Je nach Strecke benötigt der Transport ab einer Breite von drei Metern eine Polizeibegleitung – das kann teuer werden.

Bereits in der Angebotsphase müssen Modulbauer deshalb prüfen, ob die Module überhaupt zur Zieladresse gelangen können. In vielen Fällen sind verkehrslenkende Maßnahmen wie Halteverbote, das Entfernen von Schildern oder sogar Vollsperrungen notwendig. Die Genehmigungsverfahren sind langwierig und je nach Bundesland unterschiedlich. Auch die Infrastruktur erschwert die Planung zusätzlich, etwa marode Brücken und enge Baustellen auf Autobahnen.

Die Baustellenlogistik müssen Modulbauer ebenfalls im Blick haben. Vor Ort organisieren sie Parkflächen, passen Zufahrten an und setzen Verkehrssicherungsmaßnahmen um. "Modulbauer müssen vorab ein Logistikkonzept erarbeiten, bei dem ein Spezialist genau plant, wie das Modul auf die Baustelle gelangt“, sagt Modulbauer Steppler. Bei guter Planung ist das allerdings kein Problem. Stepplers Erfahrung nach liegen die Logistikkosten normalerweise im niedrigen einstelligen Prozentbereich der Gesamtkosten. "Das lässt sich durch andere effiziente Prozesse wieder reinholen.“ Viele Modulbauer liefern daher deutschlandweit.