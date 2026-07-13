L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft Eine Streitschrift im Fokus

"Es ist höchste Zeit" heißt die Streitschrift, um die es im neuen L'Immo-Podcast geht. Doch ist es eine Streitschrift? – das, was der Architekt Eike Becker an der Branche anprangert, ist hinlänglich bekannt und wird seit Monaten laut diskutiert. Wer streitet eigentlich? Dirk Labusch fragt nach.